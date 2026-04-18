Abre sus puertas el nuevo hotel de cuatro estrellas de la Avenida de La Palmera: habitaciones con jardín privado y piscina 'infinity' en la terraza

Es habitual recordar por estas fechas que la Feria de Abril la crearon un vasco y un catalán en 1846, ambos sevillanos de adopción: José María Ybarra y Narciso Bonaplata. El primero de ellos fundó además una empresa naviera con una ruta Sevilla-Bilbao en el velero Dolores que acabó uniendo los dos continentes a bordo de grandes transatlánticos. Su empuje para unir culturas y llevar a los pasajeros de un lugar a otro inició la vinculación de la compañía con el turismo, un fuerte lazo que este 2026 tiene un nuevo hito impulsado por sus descendientes.

Esta misma semana, a pocos días de que el Alumbrao en la Noche del Pescaíto dé lugar a una nueva edición de la Feria de Sevilla, Ybarra y Compañía ha abierto un hotel de cuatro estrellas en el pulmón verde de la capital andaluza: la Avenida de La Palmera, concretamente, en el cruce con Cardenal Bueno Monreal, muy cerca del Parque de María Luisa y de inmuebles emblemáticos como la Casa Rosa o Villa Luisa. Un total de 128 habitaciones y 256 plazas donde la presencia de vegetación es uno de los grandes alicientes.

Habitaciones con jardín del nuevo Hotel Ybarra Sevilla. / Hotel Ybarra Sevilla

"El Hotel Ybarra Sevilla nace de la evolución de una histórica compañía sevillana, vinculada durante generaciones al mundo naviero, que hoy encuentra en la hospitalidad una nueva forma de seguir conectando destinos y personas", señala el establecimiento en su página web.

Reminiscencias navieras

Obra del arquitecto sevillano Javier Betancourt, las reminiscencias marítimas se encuentran presentes en este hotel familiar, con ojos de buey, cuadros náuticos o maquetas de barco que sirven como decoración en distintos espacios del establecimiento, así como obras de arte familiares pintadas sobre cartones en una apuesta por la sostenibilidad.

El hotel se ha construido desde cero en el terreno que antes ocupaba uno de los dos edificios de oficinas (un espacio denominado Columbus) que estaban en dicha esquina entre Bueno Monreal y La Palmera, que fue sede durante años de La Caixa o el diario El País y data de los tiempos de la Expo'92.

Cuenta con un aparcamiento en la planta -2 y en la -1 se sitúan habitaciones que cuentan con jardín propio -más de 20-. En la planta baja comparten el espacio las zonas comunes y habitaciones, mientras que las tres que están por encima incluyen también más alojamientos. El ático está coronado por una piscina infinity.

"Ybarra y Compañía inicia una nueva etapa trasladando ese mismo espíritu al ámbito de la hospitalidad con la apertura del Hotel Ybarra Sevilla. Si en el siglo XIX la compañía unía territorios a través del mar, en el siglo XXI lo hace creando espacios donde recibir, cuidar y acompañar al viajero", destaca el nuevo hotel.

Crecimiento de la planta hotelera en Sevilla

La planta hotelera de cuatro y cinco estrellas se está multiplicando en los últimos años en la ciudad. El último en abrir ha sido el Sercotel ubicado en la Plaza del Duque, también de cuatro estrellas. Entre las nuevas incorporaciones que vendrán, un nuevo Hilton en la avenida Diego Martínez Barrios. La Gerencia de Urbanismo ya dio luz verde a la construcción de un nuevo hotel en Palmete, muy cerca de Sevilla Este, de la cadena sevillana AZZ Hoteles. Será un hotel de cuatro estrellas con plazas de aparcamientos y estará ubicado en el número 1 de la avenida Via Apia, justo al lado de la A-92 y de la avenida del Deporte.

Entre las últimas confirmaciones en la capital hispalense están el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali) o el que se está levantando en el complejo Vera Sevilla y diseñado por Carlos Ferrater -que se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott-, dentro de la recuperación de la antigua fábrica de tabacos de Los Remedios.

También están proyectados el ubicado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía.

Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, por su parte, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista este año.