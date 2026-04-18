El mensaje de Eugenia Martínez de Irujo al ver la portada de la Feria de Abril dedicada a la duquesa de Alba

"Tengo mucha ilusión con la portada de Feria este año. Ilusión es poco… Me muero de la emoción". Con estas palabras, Eugenia Martínez de Irujo, hija de Cayetana Fitz-James Stuart, publicaba una foto en sus redes sociales en la que dos operarios del Ayuntamiento de Sevilla colocaban un recuerdo en la Portada en homenaje al centenario del nacimiento de la duquesa de Alba.

A escasos día de que miles de bombillas iluminen una de las semanas más bonitas del la primavera sevillana, el recuerdo al nacimiento de la duquesa, que falleció en 2014, es ya una realidad. El anunció se hizo oficial el pasado 15 de enero, cuando el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, informó que el Consistorio cedería un espacio de la Portada a la aristócrata que, sin ser sevillana, hizo de esta ciudad su refugio, su hogar y mejor escaparate.

A los pocos minutos de que Eugenia publicara la fotografía en su cuenta de Instagram, la publicación se ha llenado de comentarios de personalidades conocidas del mundo de la socialité. "No tendrían que cambiarla nunca! Esa portada pa siempre", ha escrito Vicky Martín Berrocal. También se han mostrado su cariño con la hija de la duquesa nombres como la actriz Natalia Verbeke o el propio edil de la ciudad.

Se trata de una placa conmemorativa donde se lee "Cayetana de Alba" y que se ubica en el centro de la portada, a pocos metros del símbolo del NODO del Ayuntamiento de Sevilla.

Dos operarios colocan el recuerdo a la duquesa de Alba en la Portada de la Feria de Abril de Sevilla. / Instagram

Este guiño a la duquesa, fiel amante de las fiestas de primavera de la capital andaluza, se suma a una retahíla de actos que ha organizado la Fundación Cajasol, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Sevilla, así como la propia familia de la aristócrata, para conmemororar el aniversario de su nacimiento y su absoluta pasión y dedicación por la cultura de esta ciudad.

Hace apenas dos días se celebró la conferencia Una duquesa en la plaza, centrada en la relación de Cayetana con el mundo taurino, con la participación de José María Manzanares y Rubén Amón, junto a Elena Salamanca como moderadora. La programación continúa el 28 de abril con Una duquesa libre, un encuentro en el que intervendrán Carlos Herrera, Rosa Villacastín e Ignacio Jiménez Sánchez-Dalp, moderados por Mamen Mendizábal.

Ya el 14 de mayo llegará Una duquesa del pueblo, con José María Flores, Carmen Tello, Alfonso Díez y el neurocirujano Francisco Trujillo, en una conversación moderada por la periodista Marina Bernal. El cierre está previsto para el 28 de mayo con Una duquesa en familia, una cita en la que los hijos de Cayetana de Alba recordarán su figura junto al periodista Alberto García Reyes.

Estos eventos llegan se suman a otros actos que han tenido lugar entre estas últimas semanas, como la presentación del libro La última duquesa, firmado por Cayetano Martínez de Irujo y editado por La Esfera de los Libros. También destacó el ciclo de conferencias gratuitas organizado por la Fundación Cajasol bajo el nombre Una duquesa política, una mesa en la que participaron el expresidente del Gobierno Felipe González y el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, moderados por la periodista Susanna Griso.

Cabe recordar el preestreno del documental Cayetana. La duquesa de todos, que tuvo lugar el 19 de marzo en el Cine Cervantes, así como la inauguración de la exposición Cayetana. Grande de España el pasado 4 de marzo en el Palacio de Las Dueñas.