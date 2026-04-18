Nuevo siniestro laboral en Sevilla: muere un trabajador de 37 años tras caerle una cuba de hormigón

Un trabajador de 37 años ha fallecido en Sevilla capital después de que le cayera encima una cuba de hormigón, según ha informado este sábado el sindicato CCOO, en un nuevo caso que vuelve a poner el foco sobre la siniestralidad laboral en la provincia.

La organización sindical ha alertado de que Sevilla sigue siendo la provincia andaluza con mayor siniestralidad laboral y ha detallado que esta muerte eleva a 13 el número de personas que han perdido la vida en el trabajo en lo que va de año.

La secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, Carmen Tirado, ha lamentado que "a las puertas del Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo, que se conmemora el 28 de abril, seguimos liderando el vergonzoso ranking de accidentes laborales mortales".

Según Tirado, estos accidentes se deben al incumplimiento de la normativa vigente que existe sobre la planificación, la coordinación, la señalización y delimitación de las actividades que se producen dentro de los centros de trabajo y, en este caso, de las obras de construcción, y que "impedirían que se produzcan este tipo de desgracias".

"En una provincia como Sevilla, donde se baten récords de beneficios empresariales, es realmente indignante que también pulvericemos récords en siniestralidad laboral mortal", ha señalado la secretaria de Salud Laboral de CCOO de Sevilla, quien ha añadido que desde su sindicato estarán "muy pendientes de que se esclarezcan cuáles han sido las causas de este fatal accidente" y exigirán que se "depuren todas las responsabilidades en el caso de que existan".