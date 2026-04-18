Domingo Díaz

VÍDEO | Daniel Muñoz, jefe de la Unidad de Subsuelo de la Policía Nacional de Sevilla: "Los topos intervenimos donde no se nos ve"

"Normalmente la gente está acostumbrada a ver indicativos de UIP, UPR o Caballería, pero no a los topos, que somos los que intervenimos en la parte de abajo", señala Daniel Muñoz, jefe de la Unidad de Subsuelo en Sevilla. "Cerramos la esfera de seguridad dentro de este gran dispositivo diseñado para la final de la Copa del Rey", detalla Muñoz mientras observa a uno de los efectivos del grupo revisar un colector de aguas fecales ubicado en el entorno del estadio."Normalmente la gente está acostumbrada a ver indicativos de UIP, UPR o Caballería, pero no a los topos, que somos los que intervenimos en la parte de abajo", señala Daniel Muñoz, jefe de la Unidad de Subsuelo en Sevilla. "Cerramos la esfera de seguridad dentro de este gran dispositivo diseñado para la final de la Copa del Rey", detalla Muñoz mientras observa a uno de los efectivos del grupo revisar un colector de aguas fecales ubicado en el entorno del estadio.