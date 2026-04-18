DOMINGO DÍAZ

VÍDEO | La Policía Nacional despliega más de 1.600 agentes para la final de la Copa del Rey 2026

En total, la Policía Nacional desplegará 1.617 agentes para la celebración del partido decisivo de la Copa del Rey. Se espera que en estos días lleguen a la ciudad "más de 50.000 aficionados con entrada para el encuentro", según ha cifrado el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. "Hay una previsión de que también veamos algún número de seguidores sin entradas de uno y otro equipo, mayoritariamente del Atlético de Madrid por proximidad geográfica", ha apuntado el propio Toscano. Más información