La Feria de Abril dispara el tráfico de cruceros en Sevilla: estos son los barcos que llegarán

El Puerto de Sevilla se prepara para una intensa semana de Feria de Abril con la llegada prevista de tres cruceros, una programación que refuerza el atractivo turístico y portuario de la ciudad en una de sus fechas más emblemáticas. El primero en atracar será el Hanseatic Nature, que llegará este domingo al Muelle de Tablada y ha solicitado ampliar su estancia hasta el día 21, martes de Feria. Tiene capacidad para 230 pasajeros y 175 personas conforman su tripulación.

Cruceros previstos durante la Feria

El 'lunes del pescaíto' llegará el Clio, de 100 metros de eslora, otro de los buques habituales en Sevilla, que permanecerá en el puerto hasta el miércoles de Feria, con 90 pasajeros a bordo, alojados en 45 camarotes, todos exteriores; por último, el sábado 25 de abril atracará el Evrima, un crucero de lujo de la compañía Ritz-Carlton, con 190 metros de eslora y capacidad para alrededor de 300 pasajeros.

Asimismo, el volumen de yates que atracará en el Muelle de las Delicias asciende a seis, según informan desde la Autoridad Portuaria. Además, este fin de semana previo a la Feria, ha permanecido atracado en el Muelle de Tablada el Azamara Quest.

Previsiones de la temporada 2026

La temporada de cruceros comenzó el 26 de febrero con la llegada del Azamara Journey y finalizará el 29 de diciembre, con la escala del Vidanta World's Elegant. En total, para 2026 se esperan unas 90 escalas, incluyendo la Belle de Cadix con puerto base en Sevilla. En este sentido, como novedad, cuatro cruceros harán su primera escala en Sevilla.

Por otro lado, la apuesta de Scenic por el destino Sevilla se refuerza este año al coincidir por primera vez las escalas de dos de sus buques insignia el 9 de mayo: el Scenic Eclipse I y II.