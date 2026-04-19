TRÁFICO
Aviso de la DGT para los conductores sevillanos: se enfrentan a multas de 200 euros si no respetan esta nueva señal en la carretera
Las autoridades han implementado sistemas de lectura de matrícula y tecnología específica para controlar que se cumple esta normativa
Las carreteras de la provincia de Sevilla están repletas de toca clase de señales, marcas e indicaciones que buscan guiar al conductor en sus trayectos y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía evitando accidentes y actuaciones imprudentes. Y entre estas señales, destaca una que se ha extendido por las vías del territorio, así como el resto del país, que busca evitar aglomeraciones y que, de no respetarse, podría suponer una multa de hasta 200 euros.
La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido la encargada de anunciar esta nueva indicación, que se puede localizar con facilidad en la carretera por la presencia en el asfalto de un enorme rombo blanco, o la instalación en el margen izquierdo de la calzada de una señal con un fondo azul sobre el que hay pintado el mismo rombo blanco.
Una señal que avisa de la presencia de un carril Bus-VAO
Una señal que nace con el objetivo de avisar de la presencia de un carril Bus-VAO, destinado para Vehículos de Alta Ocupación, que, a su vez, busca reducir los atascos y aglomeraciones.
Tal y como ha asegurado la DGT, estos carriles que se instalan en los accesos a las grandes áreas metropolitanas del país están destinados a los vehículos que llevan un mínimo de dos ocupantes, incluido el conductor.
Los vehículos pueden circular por estos carriles y los que no
De ese modo, por estos carriles Bus-VAO pueden pasar tanto turismos con dos o más ocupantes, como autobuses, furgonetas, taxis, vehículos de emergencias y motocicletas de dos o tres ruedas. En cambio, los ciclomotores y los camiones tiene prohibido circular por estos carriles.
Con la creación de estos carriles Bus-VAO, la DGT busca favorecer y premiar a quienes compartan coche o utilicen el transporte público, lo que ayuda, a su vez, a permitir una movilidad "más eficiente" y menos contaminante.
Sevilla ya cuenta con carriles Bus-VAO en sus accesos
La provincia de Sevilla ya cuenta con su primer carril Bus-VAO, instalado el pasado mes de marzo en la carretera de entrada a Sevilla desde Mairena del Aljarafe hasta la conexión con la SE-30 a través de la autovía de Coria.
A este se sumará esta primavera otro carril para vehículos de alta ocupación en el acceso a Sevilla desde el Aljarafe Norte, desde Castilleja de Guzmán hasta la estación de Plaza de Armas, pasando por Camas.
Multa de 200 euros por circular sin cumplir las condiciones
Y para que los conductores no tengan dudas sobre cuál es un carril Bus-VAO y cuál uno convencional, la DGT ha puesto en marcha estas nuevas señales con un gran rombo blanco en el asfalto o el margen izquierdo de la carretera a los que, en ocasiones, se añadirá la presencia de indicadores en los pórticos luminosos de la carretera.
Así, los ciudadanos que no respeten esta señalética ni la normativa y circulen por el carril Bus-VAO sin cumplir las condiciones establecidas se enfrentan a una multa de 200 euros por realizar una infracción de tráfico.
Una situación que vigilan los propios agentes de forma presencial en estos tramos, además de mediante sistemas de lectura de matrícula y tecnología específica que permite comprobar el número de ocupantes en el interior del vehículo incluso en aquellos que tengan las lunas tintadas.
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