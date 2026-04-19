Aviso de la DGT para los conductores sevillanos: se enfrentan a multas de 200 euros si no respetan esta nueva señal en la carretera

Las carreteras de la provincia de Sevilla están repletas de toca clase de señales, marcas e indicaciones que buscan guiar al conductor en sus trayectos y salvaguardar la seguridad de la ciudadanía evitando accidentes y actuaciones imprudentes. Y entre estas señales, destaca una que se ha extendido por las vías del territorio, así como el resto del país, que busca evitar aglomeraciones y que, de no respetarse, podría suponer una multa de hasta 200 euros.

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha sido la encargada de anunciar esta nueva indicación, que se puede localizar con facilidad en la carretera por la presencia en el asfalto de un enorme rombo blanco, o la instalación en el margen izquierdo de la calzada de una señal con un fondo azul sobre el que hay pintado el mismo rombo blanco.

Una señal que avisa de la presencia de un carril Bus-VAO

Una señal que nace con el objetivo de avisar de la presencia de un carril Bus-VAO, destinado para Vehículos de Alta Ocupación, que, a su vez, busca reducir los atascos y aglomeraciones.

Tal y como ha asegurado la DGT, estos carriles que se instalan en los accesos a las grandes áreas metropolitanas del país están destinados a los vehículos que llevan un mínimo de dos ocupantes, incluido el conductor.

Los vehículos pueden circular por estos carriles y los que no

De ese modo, por estos carriles Bus-VAO pueden pasar tanto turismos con dos o más ocupantes, como autobuses, furgonetas, taxis, vehículos de emergencias y motocicletas de dos o tres ruedas. En cambio, los ciclomotores y los camiones tiene prohibido circular por estos carriles.

Con la creación de estos carriles Bus-VAO, la DGT busca favorecer y premiar a quienes compartan coche o utilicen el transporte público, lo que ayuda, a su vez, a permitir una movilidad "más eficiente" y menos contaminante.

Sevilla ya cuenta con carriles Bus-VAO en sus accesos

La provincia de Sevilla ya cuenta con su primer carril Bus-VAO, instalado el pasado mes de marzo en la carretera de entrada a Sevilla desde Mairena del Aljarafe hasta la conexión con la SE-30 a través de la autovía de Coria.

A este se sumará esta primavera otro carril para vehículos de alta ocupación en el acceso a Sevilla desde el Aljarafe Norte, desde Castilleja de Guzmán hasta la estación de Plaza de Armas, pasando por Camas.

Multa de 200 euros por circular sin cumplir las condiciones

Y para que los conductores no tengan dudas sobre cuál es un carril Bus-VAO y cuál uno convencional, la DGT ha puesto en marcha estas nuevas señales con un gran rombo blanco en el asfalto o el margen izquierdo de la carretera a los que, en ocasiones, se añadirá la presencia de indicadores en los pórticos luminosos de la carretera.

Así, los ciudadanos que no respeten esta señalética ni la normativa y circulen por el carril Bus-VAO sin cumplir las condiciones establecidas se enfrentan a una multa de 200 euros por realizar una infracción de tráfico.

La consejera de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda, Rocío Díaz, inaugura junto a la consejera de Cultura y Deporte, Patricia del Pozo, el carril BUS-VAO del Aljarafe. A 19 de marzo de 2026,en Sevilla (Andalucía , España). La Junta de Andalucía ha inaugurado la plataforma reservada entre la glorieta del PISA y la SE-30 tras una inversión de más de 17 millones. Se trata del primer carril exclusivo para autobuses y vehículos de alta ocupación en la entrada a Sevilla desde el Aljarafe, entre la glorieta del PISA, en Mairena del Aljarafe, y el acceso de la SE-30 por la autovía de Coria (A-8058). 19 MARZO 2026 Gogo Lobato / Europa Press 19/03/2026. Rocío Díaz;Patricia del Pozo;Gogo Lobato / Gogo Lobato / Europa Press

Una situación que vigilan los propios agentes de forma presencial en estos tramos, además de mediante sistemas de lectura de matrícula y tecnología específica que permite comprobar el número de ocupantes en el interior del vehículo incluso en aquellos que tengan las lunas tintadas.