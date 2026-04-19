Davide Gambini, el italiano que ha diseñado dos portadas de la Feria de Sevilla: "La clave es que tenga el gusto de la fiesta, no el mío"

Davide Gambini (1991) habla andaluz con acento italiano. Este arquitecto de profesión nació y creció en Cisliano, un pequeño pueblo cercano a Milán, aunque una beca Erasmus hizo que se enamorara de Sevilla, donde reside desde hace nueve años. Y tan bien se ha adaptado a esta ciudad, tanto se ha impregnado de su estética, que ya ha diseñado dos veces la portada de la Feria de Abril: la de 2024 y la de este 2026. Un logro que le llenó "felicidad" y que hizo también que sus amigos "fliparan un poquito", tal como confiesa con un toque de age.

La clave, según Gambini, está en asumir la idiosincrasia propia de Sevilla: "Hay que hacer la portada con mucho cariño y no pensar en uno mismo, sino en la ciudad. Debe ser algo que tenga el gusto de la fiesta, no el mío personal", explica este arquitecto durante su entrevista con El Correo de Andalucía. De ahí que se le ocurriera fusionar la icónica cubierta del Pabellón de Portugal con la azulejería del Cenador de Carlos V, justo cuando se cumple el quinto centenario de la boda de este emperador con Isabel de Portugal.

Esta idea le ha valido su segunda victoria en el concurso que organiza anualmente el Ayuntamiento. "Davide ha entrado en el pequeño grupo de diseñadores que han ganado más de una vez. Tan reducido, que solo tenemos a José Manuel Peña, que ahora es funcionario en Fiestas Mayores", destacó en su día el delegado de esta área, Manuel Alés. Aunque el propio Gambini avisa: "Para el de 2027 no me presentaré. Quizá lo haga un futuro: me encanta dibujar portadas, y tampoco es tan importante ganar".

Davide Gambini, diseñador de la Portada de la Feria de Sevilla 2026 / Marina Casanova / ECA

PREGUNTA. ¿Qué siente al volver a ver una portada de la Feria de Sevilla suya?

RESPUESTA. Felicidad. Y sorpresa, siempre una sorpresa, tanto si es mía como de otro. Después de un año entero, regresar al Real y ver una portada te llama la atención, porque en ese tiempo olvidas el tamaño, lo grande y bonita que es.

Hay muchas diferencias entre el papel y lo que es luego la realidad. Y la realidad siempre es mejor.

P. Ganó el concurso para la portada de 2024, ¿se presentó en 2025?

R. No.

P. O sea, que su siguiente participación fue para la de 2026, y ganó de nuevo. ¿Qué le llevó a hacer ese parón y qué le animó luego a volver?

R. No me presenté en el 2025 porque creo que todo el mundo que se presenta quiere ganar. Y yo ese año no quería ganar, no tenía la motivación para presentarme. En el 2026, ya después de un año, el gusto y el deseo de volver a dibujar me había vuelto. Además, tenía una idea rondándome la cabeza.

Pensé que era un buen momento para volver a hacerlo. Sobre todo porque, aunque uno siempre quiere ganar, para mí también es algo muy bonito el momento de idearla, de crearla. Y ahí sí que tenía muchas ganas de dibujar la portada.

P. ¿Y cuál era esa idea que le rondaba la cabeza?

R. Mucho antes que sacaran la base de concurso, había leído sobre la boda de Isabel de Portugal y Carlos V. Sabiendo de la importancia de este evento para la ciudad, se me vino a la mente hacer una portada relacionada con eso. Cuando vi la base de concurso y que se podía adaptar a esa idea, decidí ir para adelante e intentar hacer un dibujo con ese elemento principal.

Una calle del Real llena de farolillos con la portada de la Feria de Abril 2026 de fondo. / Marina Casanova / ECA

P. Y haciendo también un homenaje al Pabellón de Portugal, ¿no?

R. Sí, eso vino en segundo lugar. Una vez que tenía la idea de la boda, quería una referencia arquitectónica relacionada, y la encontré en el Cenador de Carlos V. Me parecía un edificio relevante en ese evento y también bastante conocido aquí, en Sevilla.

Aunque la realidad es que el Cenador es muy pequeño, y no se adaptaba al 100% a lo que es la Feria. Necesitaba más decoración, y ahí surgió la idea de añadir otro edificio, así que decidí seguir el hilo de la última portada, relacionada con la Expo del 29. Y entre las muchas construcciones de aquella época, me quedé con el Pabellón de Portugal. Primero porque tenía una conexión muy fácil entre Isabel de Portugal y Portugal, porque su colorido característico y también porque no se había tomado como referencia en ninguna portada anterior.

P. Con esas curvas tan icónicas en el diseño.

R. Sí, claro. Cuando decidí elegir el Pabellón de Portugal como referencia, el elemento más reconocible es la cubierta. Una cúpula que tiene una inspiración exótica, en esas colonias de Portugal en Asia, un poco al estilo de una pagoda.

P. ¿Qué diferencias hay entre esa portada que diseñó en 2024 y la de 2026?

R. Esta creo que tiene una historia más interesante, por lo menos desde mi punto de vista. Es partir de un evento histórico y llegar al diseño de una arquitectura efímera.

La de 2024 era muy fácil de readaptar a una portada, partiendo de la fachada del Pabellón Mudéjar. Esto tiene una historia un poco más profunda.

"La portada de este año tiene una historia más profunda que la que hice en 2024"

P. ¿Y esperaba volver a ganar con este nuevo diseño?

R. No, la verdad que no, porque sé que todos los años se presentan muchos proyectos, y la calidad es muy alta en general. A mí me gustaba mucho y sabía que mi propuesta era muy válida, pero había muchas otras que eran muy buenas.

Cuando te comunican que has ganado, siempre es una sorpresa, no te lo esperas.

P. ¿Cuál es el secreto, Davide?

R. Creo que no hay secreto. Hacerlo con mucho cariño y no pensar en uno mismo, en poner mi idea, sino en darle el toque para la ciudad. Tiene que ser algo que tenga el gusto de la fiesta, no el mío.

P. Es decir: adaptar su estilo a la idiosincrasia propia de Sevilla.

R. Claro, hacer algo que se adapte muy bien a este entorno, porque no es solo la portada, es la fiesta. Tiene que ser algo que refleje la Feria en sí, y no un gusto personal.

Al final llevo muchos años viviendo aquí, viendo la arquitectura de aquí. Y me encanta, la verdad es que me gusta muchísimo.

P. ¿Qué le dijeron sus amigos de Sevilla cuando les dijo que había vuelto a ganar?

R. Fliparon un poquito; estaban muy felices. Al final saben que para mí es algo importante, y a ellos también les gusta que gane un amigo.

P. Y ahora la gran pregunta: ¿cómo va a ser la portada de 2027?

R. No sé, porque no me voy a presentar.

P. ¿Volvería a participar en alguna otra ocasión?

R. A ver, tampoco soy muy mayor, probablemente sí lo haga. Si sigue el formato como ahora, con los concursos y sin poner límites, volvería a presentarme, posiblemente. Me encanta dibujar las portadas; tampoco es tan importante ganar.

P. ¿Vendrá a la Feria de Abril este año?

R. Claro, sí, sí. Voy a intentar venir todos los días, aunque a ver si el cuerpo aguanta.