La educación especial entra en campaña: familias andaluzas protestarán por la "falta de recursos" frente a San Telmo a dos semanas del 17M

El 30 de abril, a las puertas del Palacio de San Telmo, las familias andaluzas con menores con Necesidades Específicas de Apoyo Educativo (NEAE) volverán a llevar sus reivindicaciones a la calle contra la Junta de Andalucía. La protesta llega en un momento especialmente sensible: apenas un día antes del inicio oficial de la campaña electoral. Con esa fecha marcada en el calendario, la movilización aspira a "presionar" a todos los partidos políticos para que se pronuncien sobre una reclamación que lleva años articulando a padres y madres de alumnos de la escuela pública andaluza.

"Tenemos una necesidad muy grande de que se aumente el número de pedagogas terapéuticas (PT), profesionales de audición y lenguaje (AL) y de PTIS en los colegios", comenta Rocío Martín, madre de un menor NEAE e impulsora de la concentración de carácter autonómico en Sevilla. El objetivo es concentrarse de forma organizada, con la intención de que la jornada se convierta en "un punto de inflexión" en su lucha por conseguir más recursos económicos y humanos para los alumnos de los colegios públicos de Andalucía.

Cartel de la convocatoria para movilizarse en Sevilla el próximo 30 de abril. / Cedida

"Vamos a llevarles las más de 18.000 firmas que, por el momento, ya hemos reunido y también una propuesta con 13 puntos que exigimos que mejoren en el ámbito de la educación especial", ha subrayado la organizadora en una conversación con El Correo de Andalucía. Se trata de una plataforma formada por familias que se están organizando a través de WhatsApp y una página web en la que recogen firmas y organizan las próximas concentraciones. "Por ejemplo, tenemos noticias de que hay cursos de Formación Profesional que podrían cerrar, y ese es, entre otros, uno de los puntos que estamos intentando paralizar", sostiene.

No son quejas aisladas, ni provienen de un grupo muy reducido de madres. En el grupo de WhatsApp de familias NEAE de Andalucía hay, según Martín, más de 2.000 personas. "Además de familias, también nos están apoyando sindicatos y asociaciones, muchas de ellas relacionadas con el autismo", señala.

Un sistema con 89.000 menores

En términos de Educación Especial, la Consejería de Educación hace frente a un sistema con 89.000 alumnos con Necesidades Educativas Especiales (NEE), una cifra récord en la comunidad. Todos los años crece un 7% como consecuencia de una mayor detección temprana. Es decir, cada vez se diagnostica más y antes, especialmente en el periodo de entre 0 y 3 años. Ante este escenario, el refuerzo del profesorado especializado (PT, Ptis y AL) es crucial. Desde la Consejería defienden que el sistema cuenta con 14.000 especialistas, un 37% más que hace ocho años. Sin embargo, las familias y los sindicatos siguen denunciando la falta de profesorado en las aulas. No es extraño que un pedagogo terapeuta trabaje en varios colegios al mismo tiempo o que un solo orientador tenga que atender a más de 40 alumnos.

Durante el mes de abril, seis provincias serán testigos de manifestaciones organizadas por este movimiento impulsado por familias andaluzas. Este sábado tuvo lugar la primera en Jerez de la Frontera y el domingo es el turno de las familias almerienses. "No pedimos promesas, pedimos recursos que garanticen una educación digna", han señalado los portavoces del colectivo, que reclaman respuestas "tangibles" frente a una realidad que, aseguran, sigue lastrada por la falta de medios.

De disminuir las ratios y crear un protocolo contra el acoso

Las familias denuncian que la insuficiencia de recursos especializados está condicionando el desarrollo académico y personal de estos menores y han planteado una batería de exigencias que consideran urgentes. Entre ellas, la ratio de alumnos por profesor. Es decir, piden la reducción del número de alumnos asignados a cada profesional de PT, AL y PTIS, al entender que las ratios actuales "impiden una atención adecuada".

También reclaman la puesta en marcha inmediata de protocolos específicos contra el acoso escolar adaptados a la especial vulnerabilidad del alumnado de Educación Especial. A ello se suma la exigencia de frenar el cierre de unidades de Formación Profesional Especial en Andalucía, una medida que el colectivo considera una amenaza directa para la continuidad educativa de este alumnado. En este sentido, exigen que la revisión de los criterios de evaluación, para no perpetuar el fracaso escolar de los alumnos.