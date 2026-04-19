Manolo, propietario de una bocatería en Los Remedios que cierra durante la Feria de Abril: ''Estamos encerrados, no viene nadie''

La Feria de Abril ya está aquí. Sevillanos y sevillanas se preparan para pasar por la calle Asunción para encarar la portada y disfrutar de una de las semanas más esperadas del año. Durante siete días, Sevilla se traslada a Los Remedios y se vive en el Real. Los negocios del barrio estarán repletos de clientes desde el mediodía hasta la madrugada. Sin embargo, muchos de ellos deciden tomarse la semana de descanso para evitar incidencias. Es el caso de Bocatas Manolo.

La bocatería de Manolo entra dentro del imaginario de cualquier vecino de Los Remedios. Ubicada en la calle Madre Ràfols, paralela a Virgen de Luján, Manolo lleva más de 34 años dando de comer a vecinos, trabajadores y estudiantes de la zona. Por el contrario, hay una semana en la que los vecinos no podrán visitar su establecimiento: la semana de la Feria. ''Entre que no hay clase, a lo vecinos que les gusta la Feria están allí, a los que no se van a la playa y los trabajadores no pueden pasar, estamos cortados. No viene nadie'', menciona Manolo justo tras atender a un obrero que ha venido a pedir un bocadillo.

La realidad es que Los Remedios no suele estar muy concurrido durante los preludios del mediodía, cuando la gente comienza ir al Real. Los que salieron por la tarde se están preparando para una nueva jornada en el albero y los más nocturnos se están recuperando tras volver al amanecer. ''Los que te quedan son los cuatro de Feria que salen matados de madrugada'', comenta el propietario. A la vuelta de Feria, son pocos los establecimientos que permanecen abiertos de hasta las primeras horas del día para atender a aquellos que se recogen. Manolo abrió durante 20 años en los días de Feria, pero ahora, en busca de evitar problemas y ante la falta de clientes, no le merece la pena.

Igualmente, alguien entregado a su barrio como Manolo, no descarta probar de nuevo tras catorce año con la persiana echada durante la Feria. ''El lunes que hay colegio puede que abra. A lo mejor hago una prueba el martes, pero como siga la cosa igual no abro más. Yo he preguntado a trabajadores estos días y me han dicho que no van a venir'', menciona mientras termina de despachar el bocadillo que le acaban de pedir.

El problema del alcohol en las fiestas

Durante la Feria de Abril está normalizada completamente la ingesta de alcohol. Lo típico es beber rebujito, o por el contrario una copa de manzanilla. Algunos, cuando el sol cae y la noche despierta, deciden pasar directamente a las copas y, muchos de ellos, no paran cuando deben. El año pasado se generalizó la preocupación ante el aumento del número de intoxicaciones etílicas en menores. Entre otros incidentes, el Hospital Universitario Virgen del Rocío atendió a casi 6.000 personas durante la Feria pasada.

Lo que es una etapa de festividad y debería ser de felicidad y buenos momentos, en muchos momentos se torna a ambientes de tensión y conflicto por culpa del alcohol. Es por eso que se recomienda un consumo responsable, para que todos los sevillanos y sevillanas puedan disfrutar en sintonía y sin problemáticas evitables la Feria de Abril.