La Feria de Abril de Sevilla refuerza su atractivo con la Exhibición de Enganches

Arturo Bernal ha destacado este domingo que la Exhibición de Enganches de la Feria de Abril de Sevilla se ha consolidado como una cita ya “inseparable” dentro de la oferta turística de Andalucía, al representar no solo una de las imágenes más emblemáticas de estas fechas, sino también un escaparate único de la identidad, la tradición y el atractivo cultural de la comunidad.

Así lo ha indicado el consejero en una atención a medios en la que ha apostillado que dicha tradición "no solamente es turismo", sino que también "aporta a la economía andaluza" de la mano de "profesiones y de oficios que no se mantendrían si no hubiera unos enganches" como los que se han exhibido este domingo, y que ha valorado como elemento "icónico" de la Feria de Sevilla.

Las mejores imágenes de la exhibición de enganches de la Maestranza. / Joaquín Corchero

Empleo, tradición y sector ecuestre

En esa línea, Arturo Bernal ha reivindicado "el trabajo de los caballistas, de los guarnicioneros", de "todo este montón de trabajadores, empresarios y autónomos que trabajan en esta línea", por lo que ha subrayado que "no solamente hablamos de turismo, de cultura y de tradiciones", sino "también de economía y de empleo".

Al hilo de celebraciones como ésta, el consejero ha agregado que Andalucía es también "una forma de compartir alegría y experiencias", y ha defendido que, "al final, el turista cuando viene a Andalucía no viene a buscar un parque temático", sino a buscar lo que esta comunidad le ofrece en forma de "experiencias" y de su manera de "entender la vida".

La Andalucía real como reclamo turístico

"Aquí se trabaja, pero se trabaja con alegría", ha valorado el consejero antes de concluir reivindicando la "experiencia" que aporta al turista que visita la comunidad la "Andalucía real, la de los grandes hitos" y "las grandes fechas".