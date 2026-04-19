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Hospitalizada una mujer por una herida de bala en Osuna

Alrededor de las 10:00 horas de este domingo se produjo el incidente en Osuna, donde la Guardia Civil está recabando pruebas para esclarecer el ataque con arma de fuego

Coche de la Guardia Civil.

Coche de la Guardia Civil. / GUARDIA CIVIL / Europa Press

El Correo

El Correo

Sevilla

Una mujer, cuya identidad no ha trascendido, se encuentra hospitalizada tras resultar herida presuntamente por arma de fuego este domingo en la localidad sevillana de Osuna, unos hechos que están siendo investigados por la Guardia Civil.

El suceso, según han informado a EFE fuentes de la Guardia Civil, se ha producido esta mañana alrededor de las 10.00 horas.

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Agentes de la Policía Judicial de Osuna están instruyendo las actuaciones oportunas y recogiendo vestigios para poder aclarar las circunstancias que rodean estos hechos.

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