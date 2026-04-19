La Aemet alerta de riesgo de lluvia en estos dos días de la Feria de Sevilla

La Feria de Abril de Sevilla 2026 avanza, según la previsión de la AEMET, con un arranque plenamente estable y caluroso, pero con la mirada ya puesta en el viernes 24 y el sábado 25 de abril, jornadas en las que aumentan de forma clara las posibilidades de lluvia. Tras varios días con cielos poco nubosos o con nubes altas y temperaturas máximas por encima de los 30 grados, el pronóstico introduce un cambio en la recta final de la semana que podría afectar al ambiente en el Real.

De acuerdo con los datos de la Aemet facilitados para Sevilla, la semana comenzará sin riesgo de precipitaciones. El lunes 20 se espera una máxima de 32 grados; el martes 21, el mercurio subirá hasta los 35 grados; el miércoles 22 bajará ligeramente hasta los 31 grados; y el jueves 23 todavía mantendrá un tiempo muy similar, con 32 grados de máxima y apenas un 15% de probabilidad de lluvia. Es decir, hasta ese momento la Feria discurrirá con un panorama predominantemente seco, calor diurno y cielos variables, pero sin amenaza relevante de agua.

El foco, sin embargo, se desplaza con claridad hacia el viernes, cuando la previsión de la AEMET eleva la probabilidad de precipitación al 60%, el porcentaje más alto de toda la semana festiva. Además, para esa jornada se anuncian intervalos nubosos con lluvia escasa, con temperaturas todavía altas para la época, de 31 grados de máxima y 18 de mínima. Todo apunta, por tanto, a un día de mayor inestabilidad en el que no se descartan chubascos débiles que podrían hacer acto de presencia en distintos momentos.

La situación seguirá siendo incierta también el sábado 25 de abril, aunque con un riesgo algo menor que el viernes. La AEMET sitúa en este caso la probabilidad de lluvia en el 50%, manteniendo igualmente el pronóstico de intervalos nubosos con lluvia escasa. Las temperaturas bajarían ligeramente, con 29 grados de máxima y 17 de mínima, en un ambiente que seguiría siendo templado pero menos estable que al inicio de la Feria.

Previsión de la Aemet para la semana de Feria. / El Correo

Así, el pronóstico dibuja una Feria de Sevilla marcada por dos fases bien diferenciadas: una primera mitad de tiempo seco y calor casi veraniego, y una segunda en la que el viernes y el sábado concentran las mayores opciones de lluvia. Aunque por ahora la previsión habla de precipitaciones escasas y no de un episodio intenso.

En resumen, quienes tengan previsto acudir al Real durante el tramo final de la Feria deberán prestar especial atención al cielo. Si la previsión se mantiene, el viernes será el día más comprometido por la lluvia, con el sábado también bajo vigilancia, después de varios días de calor y estabilidad en Sevilla.