Sevilla y Zaragoza rebasan a la vez la barrera los de 700.000 habitantes: fortalezas y diferencias de dos capitales en su carrera por ganar población

Sevilla ha logrado superar la barrera de los 700.000 habitantes este año. Con 700.324 residentes, según los datos provisionales del Instituto Nacional de Estadística con fecha 1 de enero de 2026, se han alcanzado registros que no se lograban desde los 700.169 vecinos que se contabilizaron en 2013. Más de una década después, tras un periodo largo de caída, la capital andaluza vive nuevamente un crecimiento de población paralelo a la construcción de vivienda, al impulso de nuevas infraestructuras de transporte y a una expansión del área metropolitana. Sin embargo, de momento estos esfuerzos no le están bastando para ser la cuarta ciudad de España. En el puesto se ha consolidado Zaragoza: la capital aragonesa está en una dinámica de crecimiento continuo, con la diferencia de que no ha llegado a experimentar una gran bajada y siempre ha ido en línea ascendente, hasta alcanzar los 701.299 habitantes.

Las dos ciudades por primera vez superan en un mismo año la barrera de los 700.000 habitantes. En estos momentos, Zaragoza es la cuarta más grande de España y Sevilla la quinta, al revés de lo que ha ocurrido durante la última década. Pero el orden, como destacan desde el Ayuntamiento sevillano no es lo importante. Lo esencial es que ambas están inmersas en una carrera por ganar población pero desde realidades muy distintas.

La relación entre Sevilla y Zaragoza no es de rivalidad sino de cercanía, según explican los alcaldes a El Correo de Andalucía y El Periódico de Aragón, del mismo grupo editorial, Prensa Ibérica. "Son dos ciudades emergentes que están haciendo bien las cosas y están creciendo no sólo en población, también en otros muchos aspectos. Hay muchas cosas que nos unen, ambas somos capitales de comunidad autónoma, contamos con una dilatada historia y con un importante patrimonio cultural. Por lo tanto Sevilla y Zaragoza no son dos ciudades que rivalicen en población, muy por el contrario son dos ciudades amigas", desarrolla el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, quien mantiene contacto recurrente con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, también del Partido Popular: "Hoy en día contamos con una espléndida casa de Aragón y Zaragoza además tiene una ventaja, una magnífica alcaldesa, Natalia. Quiero aprovechar la oportunidad que me da El Correo Andalucía y Prensa Ibérica para enviar un saludo muy fuerte a Natalia Chueca y a todos los zaragozanos, que por supuesto estáis invitados a Sevilla".

La relación histórica entre Sevilla y Zaragoza El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, presume de una relación con Zaragoza que se remonta varios siglos atrás. Concretamente, parte de 1248, "cuando el rey Fernando III el Santo contó para la conquista de la Isbiliya musulmana con los llamados 100 caballeros aragoneses pertenecientes a la orden de San Jorge, los cuales recibieron en pago un castillo cuyo resto se pueden visitar aún en el barrio de Triana". Este es el castillo de San Jorge, ubicado actualmente junto al Puente de Triana.

Natalia Chueca también resalta, en declaraciones a El Correo de Andalucía y El Periódico de Aragón, "los lazos que nos unen a las dos capitales". "Sevilla es una ciudad maravillosa, tenemos en común que somos dos ciudades importantes en la historia de España y del mundo y también hemos sabido crecer manteniendo la calidad de vida", asegura. "Tenemos población similar y no dejamos de crecer. Sevilla es una ciudad que enamora, que refleja perfectamente nuestra historia y la identidad de España. Es sinónimo de oportunidades profesionales", continúa destacando sobre la ciudad andaluza.

Para la alcaldesa de Zaragoza, todas esas virtudes son algo "en común con Zaragoza". "Sabemos generar empleo, prosperidad para nuestros vecinos, por eso ahora mismo bajo el mandato de su alcalde está recuperando el brillo que siempre había tenido que tener esta ciudad y siendo la capital de una Andalucía más potente y más emergente que nunca. Desde aquí un saludo a José Luis Sanz y a todos los sevillanos, estáis invitados a conocer Zaragoza", destaca Chueca.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz; la regidora de Zaragoza, Natalia Chueca; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; en el Ayuntamiento de Sevilla, tras presentar en la sede del PP-A el I Foro de Grandes Ciudades, en febrero de 2025. / María José López / Europa Press

Mayor crecimiento de Zaragoza en la última década

En términos de población, tanto Sevilla como Zaragoza han experimentado un crecimiento. En el caso de Sevilla, en 2025 estaba en los 689.423 habitantes, frente a los 690.566 vecinos de 2016 y los 693.878 de 2015. Por tanto, de 2015 a 2026, Sevilla ha crecido en 10.901 habitantes, pero el de Zaragoza ha sido muchísimo mayor y por eso se ha consolidado en ese cuarto puesto. Ha sumado 56.346 habitantes en los últimos diez años: 693.091 vecinos en 2025, 661.108 vecinos en 2016, y 664.953 en 2015.

Pero claro, esto son los datos referidos a los términos municipales de ambas ciudades y es donde Zaragoza hace la ‘trampa’. Si se compara la población de lo que el INE denomina áreas urbanas funcionales, es decir, la ciudad y toda su área metropolitana funcionando como un conjunto, Sevilla arrasa a la capital aragonesa. Esta última cuenta con una población en su zona de influencia de 810.050 habitantes mientras que el entorno de la ciudad andaluza suma 1.803.803 vecinos, casi un millón más.

Sevilla presume, en palabras de su alcalde, José Luis Sanz, de ser la segunda ciudad de España que más vivienda protegida construye, solo detrás de Madrid, con hasta 4.600 VPO de aquí a 2027. También se destaca, entre sus fortalezas, la ampliación de la red de metro con las líneas 2 y 3, un aeropuerto y unos monumentos que siguen batiendo récords de visitantes, o unos servicios de transporte público que año a año mejoran sus cifras. En el lado opuesto está la presión de la saturación turística o la ubicación en su término municipal de seis de los quince barrios más pobres de España.

Zaragoza cuenta con desarrollos urbanísticos como Arcosur, que ha despegado en los últimos años, se van a levantar más de 18.000 pisos (10.454, más de la mitad, son VPO), a las que habría que sumar otras viviendas protegidas que se están construyendo o se construirán en los próximos años. De lo que sí que presumen desde la plaza del Pilar, donde está la sede del consistorio zaragozano, es del número de viviendas públicas que se están construyendo. Son 3.438 entre las que están ya en construcción y las proyectadas de aquí a los próximos tres años.

La vida en Sevilla se extiende al área metropolitana

El crecimiento que han experimentado ambas "áreas urbanas funcionales" también resulta significativo a la hora de comparar a ambas ciudades. El área metropolitana de la capital andaluza ha sumado desde 2014 casi 400.000 nuevos vecinos mientras que el entorno de Zaragoza solo ha ganado 55.000. Los alrededores de la capital han experimentado un aumento demográfico equivalente casi a un tercio de toda la población de Aragón. De hecho, Sevilla posee la cuarta área metropolitana más grande de España (por detrás de Madrid, Barcelona y Valencia), superando ya los 1.5 millones de habitantes (incluyendo los 46 municipios que la integran según el INE).

El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral, Elías Bendodo; la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca; el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz , y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, durante la presentación del “I Foro de Grandes Ciudades de España” / Julio Munoz / EFE

Y todo esto se da a pesar de que la capacidad de crecimiento de Zaragoza, en lo que se refiere estrictamente al espacio disponible, es mucho mayor ya que la capital aragonesa cuenta con uno de los términos municipales más extensos de toda España. Son 968 kilómetros cuadrados frente a los 140 de Sevilla. Por comparar, Madrid cuenta con 604 kilómetros cuadrados. Otros datos que permiten comparar ambas ciudades es la forma en la que se organizan. La ciudad de Zaragoza cuenta con 28 subdivisiones: son 14 distritos urbanos y 14 barrios rurales, los cuales apenas acumulan el 5% del total de la población de la capital aragonesa. Sevilla cuenta con tres distritos menos, son 11 distritos urbanos en total.

Economía similar tanto renta per cápita como precio de vivienda

A nivel económico, el nivel de vida en ambas ciudades se puede comparar, por ejemplo, a través de la renta neta per cápita. Según los últimos datos disponibles en el Instituto Nacional de Estadística, a orillas del Ebro esa cifra se sitúa en los 16.272 euros (año 2023) frente a los 14.979 euros a orillas del Guadalquivir.

El precio del metro cuadrado de la vivienda en Zaragoza es de 1.698 euros frente a los 1.673 de Sevilla

Esta diferencia notable, no obstante, no es tanto en lo que se refiere al precio del metro cuadrado de la vivienda: son 1.698 euros en la capital aragonesa frente a 1.673 en la andaluza, según cifras del Ministerio de Vivienda. Eso sí, la subida aquí es más vertiginosa en el caso de Zaragoza, pues el crecimiento interanual alcanzó, según las últimas cifras disponibles, un 11,8% frente al 6,8% en Sevilla.

¿Permite este nivel de vida que las parejas decidan tener hijos? Sevilla, a fecha de 2024, según el INE, contaba con una tasa de natalidad de 7,34 nacidos por cada mil habitantes, que viene de los 7,53 en 2023 o los 9,34 nacidos de hace diez años, en 2016. Se ha producido, por tanto, una caída importante que también se ha dado en Zaragoza: de los 9,11 nacidos por cada mil habitantes de 2015 a los 8,79 de 2016, los 6,65 de 2023 y los 6,45 de 2024.

Actualmente, son más las personas que fallecen que las que nacen. Mueren dos personas más de las que nacen aproximadamente en Sevilla, ya que la tasa de mortalidad está en 9,59 defunciones por mil habitantes en 2023 (dato del INE), por los 9,92 en 2022 o los 9,21 en 2016. No se aprecia mucho cambio en la última década en ese sentido, igual que en Zaragoza, que se encuentra en las 9,86 defunciones de 2023, tras las 10,12 de 2022 o las 9,65 de 2016.

Oferta de transporte y universitaria

Así, a pesar de algunas semejanzas que comparten ambas ciudades, la diferencia poblacional del área metropolitana lo condiciona todo. Hay que tener en cuenta que Sevilla y los pueblos que la rodean tienen más población que todo Aragón por lo que, de la cantidad de habitantes que hacen vida en la capital diariamente, un alto porcentaje llega de fuera a través de transporte interurbano y necesidad de la movilidad municipal para desplazarse después por la ciudad.

Sevilla capital cuenta con 55 líneas de Tussam; el área metropolitana, con 55 líneas de autobús del Consorcio; y la red de Cercanías, con 5 líneas. A esto hay que sumar la actual línea de tranvía, la L1 del Metro de Sevilla y lo que está por llegar, las líneas 2 y 3 de metro y el tranvía de Alcalá. En el caso de Zaragoza ciudad, son 37 líneas de autobús urbano y otras 32 que conectan la ciudad con su área metropolitana. Además hay una línea de tranvía y una de Cercanías. A Sevilla y Zaragoza también se llega por avión. El aeropuerto maño movió el año pasado a 707.000 pasajeros. El sevillano, a 9,7 millones.

Otro factor que condiciona el crecimiento de población es el acceso a estudios universitarios, es decir, que los jóvenes elijan Sevilla para formarse y crecer profesionalmente. En Sevilla capital hay 3 universidades públicas y ninguna privada con sede en el municipio: la Universidad de Sevilla, la Universidad Pablo de Olavide y la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA). La US y la UPO tienen sede en Sevilla, y la UNIA tiene su sede en el Monasterio de la Cartuja, en Sevilla.

El bloque de universidades públicas vinculadas a Sevilla supera aproximadamente los 90.000 alumnos. Ampliando el foco a la provincia de Sevilla, habría que sumar la Universidad Loyola Andalucía, cuyo campus de Sevilla está en Dos Hermanas, y la Universidad CEU Fernando III, ubicada en Bormujos, que podrían alcanzar en total los 100.000 alumnos.

En la capital aragonesa, en cambio, están la Universidad de Zaragoza (pública) y la Universidad San Jorge (privada), que suman unos 35.000 alumnos aproximadamente, si bien hay que tener en cuenta que la universidad pública cuenta con campus también en otros municipios como Huesca y Teruel. En proyecto están la llegada además de nuevas instituciones de educación superior de carácter privado que habrá que ver si se materializan.