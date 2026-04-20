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GASTRONOMÍA

El bar del centro de Sevilla con más de 100 años de historia que ha acogido tertulias, cierres y cambios en el barrio de la Alfalfa: "Las croquetas caseras son las mejores de la ciudad"

Este negocio reabrió sus puertas en 2025 manteniendo su esencia tradicional tras más de un siglo de historia en la ciudad

Bar Europa, el negocio del centro de Sevilla con más de 100 años de historia que ha acogido tertulias, cierres y cambios en el barrio de la Alfalfa y que tiene las mejores croquetas de la ciudad

Bar Europa, el negocio del centro de Sevilla con más de 100 años de historia que ha acogido tertulias, cierres y cambios en el barrio de la Alfalfa y que tiene las mejores croquetas de la ciudad / Bar Europa

Sarai Bausán García

Sarai Bausán García

En el corazón de Sevilla, junto a la emblemática Plaza del Pan, se encuentra uno de esos negocios tradicionales de Sevilla que han formado parte intrínseca de la vida de los sevillanos. Se trata del Bar Europa, un establecimiento de comida casera con más de un siglo de historia que, desde que abriera sus puertas en 1922, ha sido testigo de tertulias, cambios de propietarios, cierres y la transformación misma del barrio de la Alfalfa.

Sus orígenes se remontan a febrero de 1922, cuando Manuel Gutiérrez Luna abrió este negocio tras trasladarse desde Cantabria a Sevilla en busca de una vida mejor atraído por las oportunidades económicas que brindaba para la ciudad la Exposición Iberoamericana de 1929.

Más de 100 años de historia, cambios y transformaciones desde este bar sevillano

Desde su apertura, este bar que Gutiérrez formó junto a sus hermanos se convirtió en todo un éxito, causando una auténtica revolución en el céntrico barrio a causa de su singular local, que destacaba por su modernidad y comodidad.

Bar Europa, el negocio del centro de Sevilla con más de 100 años de historia que ha acogido tertulias, cierres y cambios en el barrio de la Alfalfa y que tiene las mejores croquetas de la ciudad

Bar Europa, el negocio del centro de Sevilla con más de 100 años de historia que ha acogido tertulias, cierres y cambios en el barrio de la Alfalfa y que tiene las mejores croquetas de la ciudad / Bar Europa

Así, entre tertulias literarias y suelos de serrín, el Bar Europa fue ganando más y más adeptos hasta ser todo un referente para los sevillanos.

Sin embargo, durante sus más de 100 años de historia, esta fortuna no ha sido constante, sino que el negocio también ha pasado por cierres, cambios, reaperturas y traspasos.

Un bar junto a la Catedral y la Giralda de Sevilla

Tras su reciente reapertura del 27 de noviembre de 2025, el Bar Europa mostró a sus fieles comensales una imagen renovada, pero en la que se mantuvo el alma de este negocio situado en pleno Centro de la capital, a escasos metros de la Catedral, la Giralda y el barrio de Santa Cruz.

De ese modo, este establecimiento situado en un edificio patrimonial ideado por el arquitecto José Espiau y Muñoz aún mantiene su barra original, sus azulejos verdes, su antiguo tirador de cerveza, aún en uso, y más de 50 pinturas costumbristas con 100 años de historia de Manuel Cañas Martínez, estrecho colaborador de Anibal González para las obras de exposición iberoamericana.

Las mejores croquetas de jamón caseras de Sevilla

Un respeto y pasión por la tradición y el recuerdo que también llega a sus platos, ya que se apuesta por una cocina "de toda la vida, clásica, tradicional, sevillana, elaborada con buen producto y cocinada de forma sencilla, pero no por ello menos sorprendente", tal y como explican desde el propio bar.

"Aunque nuestras croquetas de jamón caseras son para muchos las mejores de Sevilla, también ofrecemos una gran variedad de platos tradicionales de nuestra tierra, aliños, guisos, fritos, conservas, cortes de quesos y chacinas y una amplia selección de vinos", recalcan al respecto desde el Bar Europa.

Tapas por unos 4 euros y platos tradicionales en torno a 12

De ese modo, este negocio ofrece tapas por unos 4 euros y platos en torno a 12 euros, como su carrillada, cola de toro, solomillo al whisky, bacalao con ajo negro, chipirones encebollados, tortilla de patatas, queso de cabra horneado, boquerones al limón, adobo sevillano, huevas, chocos de trasmallo, tacos de bacalao, croquetas de jamón ibérico, lagrimitas de pollo y chacinas.

Además, dispone de gran variedad de carnes a la brasa, como solomillo de ternera, costillas Europa, presa ibérica o chuletillas de cordero, así como chacinas y revueltos.

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Bar Europa, el negocio del centro de Sevilla con más de 100 años de historia que ha acogido tertulias, cierres y cambios en el barrio de la Alfalfa y que tiene las mejores croquetas de la ciudad / Bar Europa

Una mezcla de gastronomía, historia y patrimonio que se puede disfrutar en su local de la calle Siete Revueltas de lunes a domingo en horario de 12.00 a 00.00 horas.

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