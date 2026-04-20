Estos son los bares de Los Remedios y Triana por los que puedes pasar antes de ir a la Feria de Sevilla

Los farolillos y balconeras son un gran síntoma de que la Feria de Sevilla ya está a la vuelta de la esquina. Al pasear por Los Remedios y sus alrededores, no tardarás en darte cuenta que los vecinos y vecinas, al igual que el resto de la ciudad, se preparan para una de las semanas más esperadas del año. El pistoletazo de salida será el alumbrao del Real el lunes a las 00 horas, pero antes, miles de sevillanos se reunirán para celebrar el Pescaíto, la tradicional cena que sirve como preludio a la gran cita de la noche del lunes.

El Pescaíto hay muchas formas de celebrarlo. Los socios suelen quedar en sus casetas y cenar con familiares y amigos. Aquellos que no tienen el privilegio de contar con la condición de socio, suelen reservar en freidurías sus cenas y hacen de sus hogares su caseta particular. Otros, por el contrario, prefieren lanzarse a la calle y buscar bares por los aledaños del Real. El resto de días, igualmente, se suele quedar para tomar algo antes de quedar en la portada. Son muchas las opciones en caso de querer tapear por Los Remedios, por ello os presentamos diferentes alternativas donde comer, cenar o tapear antes de pisar el albero durante la semana.

Entre Amigos (C/ Virgen de la Cinta, 28)

La calle Asunción se hace eterna al pasear por ella y ver desde sus primeros números la portada a lo lejos. Ya en los últimos metros de la misma, merece la pena desviarse hacia la calle Virgen de la Cinta y sentarte en la el bar Entre Amigos. Su buen ambiente y sus tapas tradicionales lo hacen una opción muy buena para pasarse a tomar una bebida bien fría ante de continuar el camino a la Feria.

En Entre Amigos encontrarás una carta variada y con platos de los de toda la vida, así como montaditos para aquellos que quieren un parada más rápida. Podrás degustar platos fríos, como una ensaladilla de langostinos o su selección de chacinas; otros más contundentes como la carrillada, el solomillos al roquefort o el pisto con huevo; o, como decíamos, el siempre aclamado montadito de pringá o un buen serranito que llene bien el estómago. La atención de los camareros y camareras también lo hacen un sitio muy recomendable, manteniendo la cercanía a pesar del caos que puede suponer la previa de la Feria.

Bar Matarile (C/ Virgen de la Estrella, 2)

Un poco más alejado del bullicio, pero aún en Los Remedios, se encuentra el Bar Matarile en la calle Virgen de la Estrella. Un bar muy querido por todos los vecinos, que ofrece desde platos más tradicionales hasta algunos más elaborados y curiosos. Una opción idónea para poder disfrutar de su terraza en caso de ir al mediodía y poder degustar nuevos sabores con una gran relación calidad-precio.

Algunas de las tapas más llamativas es su solomillo al Jack Daniels acompañado de patatas fritas, que todo el que lo prueba lo recomienda; su pan Matarile, con con foi de pato, carne mechá y queso rulo; o su carillada con con foi de pato, que le aporta un intensidad muy rica a la carne. Para aquellos que no quieran arriesgar, también cuentan con una gran variedad de tapas más tradicionales, como sus croquetas caseras, las papas aliñás o el solomillos al whisky. Su amplia variedad de vinos hacen que sea un sitio muy señalado para poder marinar tu comida con una buena copa de manzanilla y así entrar en sintonía con el ambiente de la Feria.

Cervecería-Marisquería Asunción (C/ Asunción, 54)

Para aquellos que no quieren perder mucho tiempo en cenar o comer antes de pisar el Real, la Cervecería-Marisquería Asunción es una gran elección para tomar cortadas o una copa de su gran variedad de vinos en carta. En este local, situada en la tan señalada estos días calle Asunción, podrás degustar una gran variedad de salazones, además de mariscos y montaditos clásicos del imaginario sevillano.

Pocos planes hay mejor que acompañar una cerveza o un refresco bien frío, con un aliño de huevas o unas pijotas fritas. Para aquellos que se quieren sentar, pero dejar a un lado sus opciones de tapas frías, cuentan en carta con un apartado muy rico en tapas calientes, como una buena tapa de carne con tomate, de menudo o de riñones al Jerez para aquellos que buscan una comida más contundente.

Bocatas Friend (C/ Asunción, 63)

También hay que pensar en los más jóvenes, o aquellos que no quieren complicarse y buscan llenar el estómago gastando poco. Para esto, la mejor opción siempre serán las clásicas bocaterías. Estando en una calle tan transitada estos días como lo es Asunción, Bocatería Friend se hace una visita casi imprescindible tanto para la ida, como para la vuelta del Real. En este pequeño establecimiento muchos años de experiencia, podrás encontrar un tablón que repasa el contenido de sus más de 50 bocadillos disponibles y 14 salsas con las que acompañarlos.

Con bocatas para todos los gustos, puedes pedir tanto fríos como calientes, con precios que varían desde los 3,50 euros hasta los 4,50 euros. El más querido por los que lo han frecuentado durante años es el Friends, con lomo adobado, cochinito, queso y jamón, y es siempre recomendable bañar esta mezcla en su típica salsa con el mismo nombre del local.

Bar Triana 40 (C/ Esperanza de Triana, 40)

Para aquellos que prefieren alejarse del bullicio de Los Remedios en estos días, el Bar Triana 40 es una gran opción y tampoco muy alejada. Cerca de la Avenida Repúbica Argentina, podrás degustar una enorme selección de tapas y opciones a la brasa, con una gran calidad-precio que lo convierte en uno de los bares mejor valorados de la zona. Si lo que te gusta es comer una buena carne, normalmente acompañada con patatas fritas casera, encontrarás pocas opciones como este establecimiento.

A pesar de ser carnes a la brasa, cuenta con la mayoría de su carta disponible en formato de tapa, lo que te permitirá hacer una degustación variada. Podrás probar su pinchito, chorizo criollo, solomillo al whisky, o bien pegarte un homenaje y pedir la brocheta de solomillo ibérico o el entrecot de ternera. Para aquellos que no sean tan aficionados a la carne y simplemente acompañar, también tienen una amplia oferta de tapas frías e, igualmente, podrán disfrutar de su brasa pidiendo el atún. En caso de querer comer pescaíto frito para ambientarse antes de la Feria, tienen un apartado en su carta con adobo, boquerones, bacalao o merluza.