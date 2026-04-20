Dónde beber agua gratis en la Feria de Abril: Emasesa instala tres puntos en el Real por las altas temperaturas

Ante el calor que se espera en los primeros días de la Feria de Abril, Emasesa va a instalar tres puntos de abastecimiento de agua potable en el Real de Los Remedios para facilitar que los asistentes puedan refrescarse durante las horas de más temperatura.

Estos puntos de suministro estarán situados en la calle Gitanillo de Triana, 155; la calle Joselito el Gallo, 40; y la calle Pascual Márquez, 125. La medida busca reforzar la atención al público en una jornada en la que se prevé una gran afluencia de personas y un ambiente especialmente caluroso.

El servicio estará disponible, en principio, el martes y el miércoles, en horario de 13:00 a 21:00 horas. La continuidad de este dispositivo durante el jueves dependerá de cómo evolucionen las temperaturas en los próximos días.

Con esta actuación, el recinto contará con varios espacios habilitados para que los visitantes puedan acceder fácilmente a agua en plena Feria, en un contexto marcado por el episodio de calor previsto al inicio de la semana.