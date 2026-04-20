Calor de pleno verano en la Feria de Abril: Sevilla rozará los 35 grados este martes, la temperatura más alta de la semana

Sevilla se prepara para vivir un martes 21 de abril marcado por el calor intenso en plena Feria de Abril, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se trata, además, del día más caluroso de la semana, en una jornada sin lluvias y con un ambiente seco que acentuará la sensación de calor en el Real.

Aunque el dato oficial de Aemet sitúa la máxima en 35ºC, el análisis por horas muestra que los termómetros marcarán en torno a 33ºC en las horas centrales, lo que indica que el pico de calor podría producirse entre franjas horarias o mediante ajustes del modelo meteorológico.

Subida progresiva desde primeras horas

La jornada arrancará con temperaturas suaves, propias de la madrugada primaveral:

00:00 – 06:00 horas: descenso de 22ºC a 16ºC

descenso de 07:00 – 09:00 horas: estabilidad en torno a 16ºC – 18ºC

A partir de ahí, el ascenso será rápido:

10:00 horas: 21ºC

11:00 horas: 23ºC

12:00 horas: 26ºC

Máximo calor en plena actividad de la Feria

El calor se intensificará claramente desde el mediodía, coincidiendo con las horas de mayor afluencia en el recinto ferial, cuando la gente empieza a llegar al Real de Los Remedios:

13:00 horas: 28ºC

14:00 horas: 30ºC

15:00 horas: 31ºC

16:00 horas: 32ºC

17:00 horas: 33ºC

Este tramo central estará marcado por una humedad muy baja (en torno al 20%), lo que generará un ambiente seco y caluroso. Es en este contexto donde Aemet sitúa la máxima oficial de 35ºC, que podría alcanzarse entre horas.

Tarde calurosa y viento en aumento

Las temperaturas seguirán siendo elevadas durante la tarde:

18:00 horas: 31ºC

19:00 horas: 28ºC

20:00 horas: 25ºC

A partir de media tarde, el viento cobrará protagonismo, con rachas que podrían alcanzar o incluso superar los 45-50 km/h, especialmente entre las 15:00 y 20:00 horas. Este viento puede aliviar ligeramente la sensación térmica, pero también generar incomodidad en el recinto.

Noche más suave, pero sin frío

Ya por la noche, el descenso será progresivo:

21:00 – 23:00 horas: de 23ºC a 18ºC

Aun así, el ambiente seguirá siendo templado, lo que permitirá disfrutar de la Feria sin necesidad de abrigo.

Sin lluvias y con radiación alta

La previsión es estable durante toda la jornada, con una probabilidad de lluvia inexistente que se fija en el 0%. Con lo que sí hay que tener mucho cuidado, advierte la Aemet, es con el ínidce UV, que alcanzará el nivle 7, considerado alto. El cielo alternará entre nubes altas y claros, sin incidencia en las temperaturas.

El día más caluroso de la semana

Todo apunta a que este martes será el pico de calor de la semana en Sevilla, con valores más propios de finales de primavera o comienzos de verano. Una situación que obliga a extremar las precauciones, especialmente en las horas centrales del día: hidratación frecuente, protección solar y evitar exposiciones prolongadas al sol serán claves para disfrutar de la Feria sin riesgos.