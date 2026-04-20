Sevilla vivirá un martes de Feria de Abril de hasta 35 grados: así suben las temperaturas hora a hora
El calor se intensificará durante el mediodía en Sevilla, coincidiendo con el aumento de la afluencia en el Real de Los Remedios
Sevilla se prepara para vivir un martes 21 de abril marcado por el calor intenso en plena Feria de Abril, con temperaturas que podrían alcanzar los 35 grados, según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet). Se trata, además, del día más caluroso de la semana, en una jornada sin lluvias y con un ambiente seco que acentuará la sensación de calor en el Real.
Aunque el dato oficial de Aemet sitúa la máxima en 35ºC, el análisis por horas muestra que los termómetros marcarán en torno a 33ºC en las horas centrales, lo que indica que el pico de calor podría producirse entre franjas horarias o mediante ajustes del modelo meteorológico.
La razón es una masa de aire cálido, de origen subtropical, que desde este lunes entra en la Península y que va a dejar temperaturas más altas de lo normal para el mes de abril. Más que primaverales, la Aemet advierte que se vivirán días de pleno verano en pleno mes de abril.
Subida progresiva desde primeras horas
La jornada arrancará con temperaturas suaves, propias de la madrugada primaveral:
- 00:00 – 06:00 horas: descenso de 22ºC a 16ºC
- 07:00 – 09:00 horas: estabilidad en torno a 16ºC – 18ºC
A partir de ahí, el ascenso será rápido:
- 10:00 horas: 21ºC
- 11:00 horas: 23ºC
- 12:00 horas: 26ºC
Máximo calor en plena actividad de la Feria
El calor se intensificará claramente desde el mediodía, coincidiendo con las horas de mayor afluencia en el recinto ferial, cuando la gente empieza a llegar al Real de Los Remedios:
- 13:00 horas: 28ºC
- 14:00 horas: 30ºC
- 15:00 horas: 31ºC
- 16:00 horas: 32ºC
- 17:00 horas: 33ºC
Este tramo central estará marcado por una humedad muy baja (en torno al 20%), lo que generará un ambiente seco y caluroso. Es en este contexto donde Aemet sitúa la máxima oficial de 35ºC, que podría alcanzarse entre horas.
Tarde calurosa y viento en aumento
Las temperaturas seguirán siendo elevadas durante la tarde:
- 18:00 horas: 31ºC
- 19:00 horas: 28ºC
- 20:00 horas: 25ºC
A partir de media tarde, el viento cobrará protagonismo, con rachas que podrían alcanzar o incluso superar los 45-50 km/h, especialmente entre las 15:00 y 20:00 horas. Este viento puede aliviar ligeramente la sensación térmica, pero también generar incomodidad en el recinto.
Noche más suave, pero sin frío
Ya por la noche, el descenso será progresivo:
- 21:00 – 23:00 horas: de 23ºC a 18ºC
Aun así, el ambiente seguirá siendo templado, lo que permitirá disfrutar de la Feria sin necesidad de abrigo.
Sin lluvias y con radiación alta
La previsión es estable durante toda la jornada, con una probabilidad de lluvia inexistente que se fija en el 0%. Con lo que sí hay que tener mucho cuidado, advierte la Aemet, es con el índice UV, que alcanzará el nivel 7, considerado alto. El cielo alternará entre nubes altas y claros, sin incidencia en las temperaturas.
El día más caluroso de la semana
Todo apunta a que este martes será el pico de calor de la semana en Sevilla, con valores más propios de finales de primavera o comienzos de verano. Una situación que obliga a extremar las precauciones, especialmente en las horas centrales del día: hidratación frecuente, protección solar y evitar exposiciones prolongadas al sol serán claves para disfrutar de la Feria sin riesgos.
Calor de verano en España
Este episodio de calor no es exclusivo de Sevilla. Aunque estemos en el mes de abril aún, esta semana registraremos en España valores más propios de un mes de julio. Es decir, más del verano que de la primavera.
La Aemet advierte de la llegada de una masa de aire cálido que dejará temperaturas entre 5 y 10 grados por encima de lo normal para estas fechas en prácticamente toda España y un marcado episodio de calima que afectará la calidad del aire y la visibilidad. Todo apunta a que en los próximos días se superarán los 30 grados en amplias áreas del este, centro y sur peninsular. En algunas zonas del Cantábrico, Sistema Ibérico y Pirineos se espera la formación de chubascos acompañados de tormenta que podrán ser localmente fuertes.
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