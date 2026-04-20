Más de 4.000 agentes blindan la Feria de Sevilla y Los Remedios: habrá policías de paisano en la Calle del Infierno

La Feria de Abril se vuelve a blindar una vez más. En esta ocasión, más de mil miembros de Policía Local y cerca de 3.000 efectivos entre Policía Nacional y Guardia Civil se van a desplegar por el Real para "garantizar la seguridad ciudadana y el orden público en el propio recinto ferial", tal como ha destacado este lunes el subdelegado del Gobierno, Francisco Toscano. Y entre ellos, como en ediciones anteriores, habrá también agentes de paisano sobre el albero con el objetivo de "prevenir y también de reaccionar de manera inmediata ante cualquier delito".

En concreto, la Policía Nacional pondrá a disposición del operativo alrededor de unos 2.000 miembros, mientras que la Guardia Civil aporta más de 900 efectivos y la Dirección General de Tráfico (DGT), otros 150. "Estamos hablando en total de más de 3.000 efectivos que el Gobierno de España pone a disposición de una semana muy importante para esta ciudad con el fin de que las incidencias sean las menores posibles", ha apuntado Toscano durante la presentación del dispositivo.

"Durante las 24 horas del día tendremos efectivos de la Policía Nacional en el Real. Dentro de esta zona, serán la Unidad de Intervención Policial (UIP) y la de Caballería las que desarrollen sus funciones", ha señalado el subdelegado del Gobierno. "También son zonas de especial atención la parte de la Calle del Infierno, donde se desplegará fundamentalmente la Unidad de Prevención y Reacción (UPR), el aparcamiento y el propio barrio de Los Remedios, que exige una especial atención por su cercanía".

"Asimismo, es importante señalar, como siempre, los grandes nodos de comunicación: en este caso especialmente el Metro, que se convierte en uno de los puntos de especial importancia para la Brigada Móvil, que refuerza sus efectivos", ha subrayado Francisco Toscano. "Y como podéis imaginar, especialmente en las paradas que se centran en Los Remedios".

La Guardia Civil, por su parte, realiza funciones de control alimentario, "una función esencial" que hacen a diario los agentes del Seprona. "También la agrupación de Tráfico y las unidades de las propias patrullas. Además, cabe resaltar que los servicios de información de ambos cuerpos están funcionando de manera constante", ha afirmado al respecto el propio Toscano.

Agentes de paisano por el Real

Este 2026 se llevará a cabo de nuevo la operación Albero, un operativo que ha funcionado con éxito en anteriores ediciones. "Son miembros de la Brigada de Policía Judicial que, vestidos de paisanos, tratan de prevenir y también de reaccionar de manera inmediata ante cualquier delito, fundamentalmente los vinculados contra las personas, contra el patrimonio, o incluso contra menores", ha explicado el subdelegado.

Durante el pasado abril, el despliegue de estos efectivos "permitió que el número de hurtos registrados en la propia Feria se redujera respecto al año inmediatamente anterior". Y no solo hurtos: "En el 2025, se abortaron algunas situaciones por parte de esta unidad, incluyendo posibles hechos de acoso o de abuso sexual", ha destacado Francisco Toscano ante los medios.

Más de mil efectivos de Policía Local

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha puesto en valor el importante operativo humano movilizado, con "más de 3.000 empleados trabajando para el buen discurrir de nuestra Feria". Entre ese número de trabajadores municipales están, por supuesto, los "más de mil policías locales operativos que velarán por la seguridad en todo momento", tal como ha señalado el propio Sanz.

En cuanto al dispositivo de emergencias, el alcalde ha explicado que "los Bomberos despliegan todos sus efectivos para garantizar la seguridad durante la Feria de Sevilla, con un operativo que abarca desde la inspección técnica previa hasta el despliegue de retenes activos durante toda la celebración".