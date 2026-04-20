El emblemático edificio de Ybarra y Compañía en el Prado se convierte en la sede de Banco Mediolanum en Sevilla

Las oficinas centrales de Banco Mediolanum en Sevilla se mudarán "de forma inminente" a la Casa Ybarra, un edificio representativo de la Sevilla del 29 proyectado por Aníbal González y ejecutado por Gómez Millán que ocupa el número 4 de la avenida de Menéndez y Pelayo, en el Prado de San Sebastián.

Según fuentes conocedoras del proceso, el acuerdo para el alquiler del inmueble entre la entidad financiera e Ybarra y Compañía es firme y a largo plazo. En la actualidad, Mediolanum está realizando obras menores en el interior del edificio para adecuarla a su uso, aunque sin hacer ningún cambio sustancial, ya que cuenta con una gran cantidad de elementos históricos. Destaca especialmente la azulejería de Montalván pintada a mano que reproduce las rutas que hacía la compañía naviera Ybarra en aquella época. El edificio conserva el espíritu marino de sus orígenes como compañía que gestionaba la línea regular de barcos de vapor con destino a Nueva York.

Edificio emblemático en la ciudad

Esta intervención coincide con la que se está realizando en el exterior de Casa Ybarra para el mantenimiento del edificio y es probable que los trabajadores de la entidad puedan mudarse en las próximas semanas, una vez que concluyan las actuaciones en el interior. En la actualidad, la sede de Mediolanum en Sevilla se encuentra en el número 2 de la calle José Luis Luque, junto a la Plaza de la Encarnación.

En concreto, la entidad ocupará las plantas baja, primera y segunda y tendrá acceso a la terraza para la realización de eventos. El ático seguirá siendo sede de Ybarra y Compañía. Antes de Banco Mediolanum, este edificio fue utilizado por el bufete Sanguino Abogados, que se instaló allí en 2016.

Se trata de un edificio emblemático de la ciudad, ya que fue la sede de la compañía Naviera Ybarra, que tenía una línea regular de barcos de vapor entre Sevilla y Nueva York y desde la capital andaluza a los principales puertos españoles.

Mediolanum en Andalucía

Banco Mediolanum cerró el pasado ejercicio con un volumen de recursos totales de clientes de 2.141,2 millones de euros en la Zona Sur (Andalucía y Extremadura), un 21,9% más que el año anterior, informaba la entidad financiera el pasado mes de febrero en una nota de prensa. El número de clientes fue de 43.777 personas, un 15,2% más, y la red de Family Bankers (asesores financieros) alcanzó los 270 profesionales (+3,4%).

En el caso de España, obtuvo 40,6 millones de beneficio, en línea con 2024; ingresos de 276 millones (+16,3%), sobre todo por el aumento del asesoramiento en fondos de inversión y seguros de vida-ahorro; tuvo récord de entradas netas en activos gestionados, con 1.954 millones (+35%); los recursos totales de clientes fueron de 15.487 millones (+18,4%) y se alcanzaron los 285.758 clientes (+12,1%).