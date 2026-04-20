Empieza la Feria y la cera sigue acumulada en distintas calles de Triana tras la Semana Santa

Las motos que circulan por la calle Castilla o por San Jacinto tienen que tener más cuidado del habitual. Han pasado dos semanas del Domingo de Resurrección, pero la cera de los cirios de la Hermandad de la O, El Cachorro o San Gonzalo siguen cubriendo los adoquines de estas vías del viejo arrabal. Como aquí, son múltiples las calles que permanecen con cera en la ciudad este Lunes de Pescaíto.

Fuentes del Ayuntamiento consultadas por El Correo de Andalucía defienden que, en Triana, apenas "se han quedado 150 metros en la calle San Jacinto, en la zona no peatonal". De hecho, estas mismas voces explican que los restos de cera del Lunes Santo serán retirados en la noche de este lunes, tres semanas después. Así, en Lipasam sostienen que se está "rematando" y que quedan "muy pocos días".

Este año, el Ayuntamiento de Sevilla había multiplicado por tres su flota de Lipasam para poder retirar a cera tras el paso de las hermandades. En total, el dispositivo especial de limpieza y recogida de residuos en Semana Santa estuvo formado por de 811 personas (343 contrataciones que se han unido a la reciente contratación de fijos) y 299 vehículos. Sin embargo, la cera se mantiene en el pavimento, casi tres semanas después en algunos casos.

La promesa de Sanz como candidato

La retirada de cera se realiza mediante la aplicación de agua a muy alta presión. Para lograrlo, se utiliza un camión impulsor con bomba y depósito incorporado, conectado a un carro con toberas giratorias que proyectan el agua a presión sobre el pavimento. En total, el Ayuntamiento calculaba en 40.000 metros lineales aproximadamente -distancia equivalente a los metros que separan Sevilla de Carmona-, la cera que Lipasam tendría que retirar.

La tardanza en la retirada de cera era una de las principales denuncias del ahora alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, contra el entonces regidor, Antonio Muñoz. El entonces candidato denunciaba la "incompetencia" del socialista porque "el 95% de las calles" seguía con cera. "El año que viene la quitaremos en 10 días con un Plan Especial de limpieza y recogida y con un importante dispositivo", aseguraba el dirigente popular.

"La mayoría de calles del centro siguen sucias, con el peligro que ello conlleva", denunciaba el grupo socialista municipal en sus redes sociales el pasado 17 de abril, con un vídeo que mostraba como la cera permanecía en múltiples calles del centro de la ciudad. Desde el PSOE recordaban que en 2025, la cera estuvo "hasta julio" y lamentaban que la promesa de Sanz no podía estar "más lejos de la realidad".