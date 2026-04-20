Farolillos colgados, manzanilla sobre la mesa y muchas ganas de llegar al Real: Sevilla está lista para firmar el arranque de una nueva Feria de Abril

La sombra de los farolillos se proyecta sobre el albero del Real, los volantes de los trajes de flamenca están listos para pisar la calle y la manzanilla aguarda fresca en las casetas. Parece que es la hora: la Feria de Abril está a punto de firmar una nueva página en la historia de Sevilla. La de 2026 será una edición con algunos cambios notables: la prolongación de una calle, casetas nuevas, la llegada del Tranvibús y un seguimiento en tiempo real del aforo en el recinto. La segunda tras la vuelta del formato corto y la última -según las intenciones del Ayuntamiento- antes de la gran ampliación de casetas prevista para 2027.

Lo primero será el alumbrado. A las 00:00 horas, como es tradicional, se encenderán las 28.000 bombillas leds, que se instalan sobre una portada de hasta 40 metros de alto. Bajo diseño de Davide Gambini, la de esta edición fusiona el Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 con el cenador de Carlos V, situado en el Real Alcázar. El espectáculo empezará antes, alrededor de las diez de la noche, y tendrá un marcado acento andaluz. El popular grupo Raya Real será quien ponga a bailar a los sevillanos, mientras concluye la tradicional cena del pescaíto en las casetas o se preparan en sus hogares para pisar el Real a partir de la medianoche.

Pepe Luis Vázquez. Esta calle dedicada en el Real al afamado torero del barrio de San Bernardo lleva semanas ocupando titulares. La gran novedad de la Feria de Sevilla se sitúa en este punto. El Ayuntamiento de Sevilla tomó la decisión de prolongar la citada vía para ganar amplitud y abrir una nueva salida del recinto hacia la Avenida de Juan Pablo II. Este nuevo tramo mejora la movilidad y accesibilidad. Será íntegramente peatonal, aunque se prevé una reurbanización de la misma en 2027 para permitir, además, el tránsito de vehículos y animales. En la práctica, no se ha incrementado el número de casetas con esta ampliación, ya que solo han redistribuido las que ya había. Un total de cuatro casetas se ubicarán en este nuevo tramo de Pepe Luis Vázquez, que corresponderían con los números 87, 91, 95, y 101.

La decisión estuvo motivada por la pérdida de la caseta de la Casa de Jaén, ubicada en Pascual Márquez 75-77-79. Cada año, los tres módulos de los que gozaba la institución se llenaban de jiennenses dispuestos a pasar unos días en familia en el Real, algo que ya no será posible en 2026. En total, han sido nueve las casetas que perdido la titularidad este año. Las afectadas son las ubicadas en Costillares, 56; Curro Romero, 18; Curro Romero, 24; Gitanillo de Triana, 70; Juan Belmonte, 126; Juan Belmonte, 171; Juan Belmonte, 217; Pascual Márquez, 75-77-79, y Pascual Márquez, 100.

Nervios a flor de piel entre los nuevos titulares de casetas

Unos salen y otros entran: "¡Ay, que tenemos caseta!". Un conjunto de euforia e ilusión tienen los socios de la Asociación Cultural Recreativa Descándalo que, tras 32 años de espera, tendrán por fin una caseta en la calle Costillares número 18. "Me temblaron las piernas. Pensé que se estaban quedando conmigo. Le pregunté a la funcionaria si era una broma. Yo siempre estaba muy pendiente de echar la solicitud y de las listas", contaba a este periódico el presidente de la misma, Manuel Morillo. No se lo podían creer, al igual que los miembros de la Peña Flamenca Guitarrista Niño Ricardo. También, tendrán un hueco en pleno Real, concretamente, en la calle Juan Belmonte 126. "Es una sensación agridulce", confesaba Miguel Ángel Bonilla, presidente de esta caseta, a El Correo de Andalucía. Con la voz algo entrecortada, recordaba al verdadero impulsor de la iniciativa que falleció hace unos años: "Esa ilusión que tenía mi padre de tener una caseta, por desgracia, no la podrá vivir".

La caseta Descándalo se estrena en la Feria de Sevilla tras 32 años de espera / Marina Casanova

La ampliación de Pepe Luis Vázquez también ha causado mella en las casetas públicas: habrá una menos respecto a anteriores ediciones. Desaparece la caseta de la Delegación de Fiestas Mayores, que será reubicada cuando se amplíe el Real en 2027. Su lugar en Costillares 13-15-17 lo ocupará la del Distrito Macarena, ubicada anteriormente en Pascual Márquez 85-87-89. Otra de las afectadas, aunque en menor medida, será la de Comisiones Obreras. La caseta, también de acceso gratuito, se desplazará unos números, aunque continuará con su ubicación en la calle Pascual Márquez.

Casetas abiertas hasta las seis de la madrugada

Los horarios de las casetas serán los mismos que en anteriores ediciones. Según recoge la resolución correspondiente de la Gerencia de Urbanismo, el horario máximo de funcionamiento de las casetas entre el 21 y el 26 de abril será desde las 12:00 horas del mediodía hasta las 6:00 horas de la madrugada. En cambio, la hora de cierre se adelantará el domingo de fuegos artificiales hasta las 00:00 horas, cuando deberá cesar toda actividad. Además, todos los días durante los 30 minutos anteriores a la hora de cierre los responsables de la caseta deberá proceder al apagado de los equipos de reproducción, cese de todo espectáculo o actuación que se realice en el interior y no estará permitido servir más consumiciones.

Por su parte, las atracciones tendrán un horario de 11:00 horas de la mañana hasta las 6:00 horas, mientras que el domingo de fuegos se adelantará también a la medianoche al igual que las casetas. La calle del Infierno volverá a ser inclusiva para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) como viene ocurriendo desde 2019 a petición de la Asociación Asperger de Sevilla. Una de las condiciones asociadas a esta condición neurobiológica es la hipersensibilidad, lo que hace que estas personas perciban de forma amplificada ciertos estímulos, causándoles confusión o estrés. El martes, jueves y viernes de feria entre las 16:00 y las 19.00 horas el hilo musical en la zona de atracciones estará a bajo volumen para minimizar el ruido. Se ha producido un recorte horario respecto a la Feria de 2025, cuando este horario inclusivo empezaba a la una de la tarde.

Plano de la Feria de Abril de Sevilla 2026 / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

De forma excepcional para esos días, la Gerencia de Urbanismo autoriza la ampliación del horario de cierre de los bares ubicados en la avenida Flota de Indias, avenida Adolfo Suárez y glorieta de las Cigarreras hasta las 4:00 horas de la madrugada. En cambio, se extenderá hasta las 5:00 horas el martes de feria -por ser víspera de festivo-, así como el viernes y sábado. Respecto a los locales destinados a la venta de alimentos y otros productos durante la Feria de Sevilla, Urbanismo prohíbe vender bebidas alcohólicas entre las 22:00 y las 8:00 horas del día siguiente en establecimientos en los que no esté autorizado el consumo.

El desmontaje tras los fuegos empezará antes este año

El Ayuntamiento de Sevilla ha adelantado en esta edición las labores de desmontaje con el fin de evitar la elevada congestión de tráfico que se dio el año pasado en la mañana del lunes posterior a los fuegos en las vías aledañas. Las modificaciones sobre la red de tráfico empezarán a las 8:00 horas del lunes 20 de abril y comprenden la totalidad del recinto ferial, así como parte del barrio de Los Remedios, Triana, Tablada y zonas de aproximación al Real, y los accesos a la capital hispalense desde la ronda de circunvalación SE-30. Todo el dispositivo de desmontaje se va a concentrar en la madrugada del lunes 27 de abril, para que el sentido del tráfico en todo el entorno de la Feria esté restablecido en su sentido original a las 6:30 horas.

Respeto al transporte público, Tussam ofertará casi 1,7 millones de plazas de autobús por sentido en sus servicios directos a la feria. Como gran novedad, la línea de Tranvibús TB1 que conecta Torreblanca, Sevilla Este y Nervión prolongará su recorrido hasta la Feria. El trayecto será el habitual que encadena esta línea de Tussam hasta que llega a la parada de Luis de Morales. Desde allí, en vez de tomar su ruta, continuará recto por la Avenida de San Francisco Javier, como hacen otras líneas como el C1. Continuará hacia Diego Martínez Barrios y Cardenal Bueno Monreal, punto que conectará al tranvibús con la parte trasera de la Feria, donde tendrá su última parada. Por su parte, la Línea 1 de Metro volverá a prestar servicio ininterrumpido desde las 6:30 horas del lunes hasta las dos de la madrugada del domingo 26. El retranqueo en unos 20 metros de las dos paradas de los taxis y la puesta en marcha de un carril de servicio público en el puente de las Delicias marcan las novedades para los 1.800 taxis de Sevilla. Se suma la destacada subida del 3,5% en los precios de las tarifas desde el Lunes de Pescaíto.

José Luis Sanz sobre la ampliación de la Feria / Marina Casanova

En total, para la Feria de Abril de 2026 el Ayuntamiento de Sevilla ha invertido 4,5 millones de euros en mejorar los accesos, la iluminación, retirada alta tensión, mejora de la red eléctrica y todo el entorno del real de la feria. Más de 3.000 trabajadores de las distintas áreas municipales estarán operativos durante toda la celebración. Entre ellos, 1.000 policías locales, 591 de Lipasam y 1.460 de Tussam. Se han producido un total de 557 nuevas contrataciones en las empresas municipales de limpieza y transporte público.

Todas las novedades de la APP Sevilla en el Real

El Gobierno local incorpora una tarjeta con utilidades para los ciudadanos a través de la su propia aplicación municipal. Entre los cambios, destaca la incorporación de un mapa en tiempo real, con la posibilidad de ser consultado en todo momento por los ciudadanos, que medirá el nivel de ocupación de las distintas calles del recinto ferial mediante una red de entre 30-40 sensores. Estos dispositivos tan solo captan la cantidad de teléfonos móviles presenten en cada zona monitoreada, sin registrar ningún tipo de dato personal. Así consta en el convenio de colaboración público-privada que alcanzaron el Consistorio y la empresa Iertec Smart Technologies S. L.

Por otro lado, destaca un buscador de casetas en la misma APP Sevilla donde los interesados podrán dar fácilmente con la ubicación de las más de 1.000 casetas existentes esa semana en todo el Real de Los Remedios. Podrán ser localizadas introduciendo los datos de su dirección o nombre de las mismas. En tercer lugar, habrá un plano virtual con todos los servicios públicos que el Gobierno local pone a disposición de todas las personas, tales como el punto de asistencia sanitaria, la caseta de niños perdidos, los puntos de información o los puntos violeta, entre otros.

Todos los pronósticos apuntan a una Feria plena con cielo azul y ningún riesgo de precipitaciones. Es más, las altas temperaturas serán las protagonistas. Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), el mercurio no bajará de los 30 grados en toda la semana alcanzando su pico más alto el martes con hasta 37 grados, seguido del jueves cuando se recogerán un total de 36. Para el lunes o el miércoles serán levemente más bajas (33 grados), mientras las mínimas no bajarán de 15 grados en toda la celebración. Será una celebración más de tardeo -prolongado hasta la noche- para evitar el intenso calor que, en cambio, será salvado con todo el arte del mundo a buen seguro. Desde las sevillanas hasta las eternas conversaciones con el rebujito en la mano: así será una nueva edición de la Feria de Abril cuando los sevillanos sueñan con hacer un paréntesis en su día a día para adentrarse en esta ciudad efímera que siempre deja sorpresas.