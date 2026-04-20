Los Bomberos inspeccionan las casetas de la Feria de Sevilla para evitar incendios: "Hay instalaciones eléctricas que dejan mucho que desear"

La Feria de Abril ya está aquí. Aunque para muchos la feria empieza con el encendido del Alumbrao tras la cena del Pescaíto, desde primera hora del lunes se ultiman los detalles finales, entre ellos las inspecciones de casetas e instalaciones para garantizar la seguridad y evitar el peligro de incendios.

''Ahora estamos inspeccionando las 1057 casetas para que tengan unas medidas mínimas de seguridad'', menciona José Joaquín Palma, jefe del Área de Prevención del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios de Sevilla. ''En la feria tenemos muchos elementos que arden, mucho aforo, en algunos casos pocas salidas de evacuación y muchos elementos que pueden provocar incendios, por eso tomamos medidas para minimizar las consecuencias'', subraya.

A lo largo de la semana son pocos los incidentes de este estilo, gracias en gran parte a las medidas de prevención y de inspección de los espacios del Real. No obstante, las consecuencias de un incendio en una caseta pueden ser terribles y, el que no sucedan a menudo, no significa que no puedan ocurrir. ''En algunos casos las instalaciones eléctricas dejan mucho que desear, ya que se hacen muy a la ligera'', comenta Palma, que despeja preocupaciones añadiendo que ''para eso tenemos un gran equipo de compañeros que las supervisan y actúan con medidas de seguridad''.

Las freidoras, el principal peligro

Como bien ha mencionado, en una caseta existen diferentes elementos que pueden provocar incendios. Los toldos pueden arder en cuestión de segundos, siempre puede ocurrir un chispazo fortuito o bien tener demasiadas cosas enchufadas en una regleta. Ante esto, advierte que ''las freidoras provocan los incidentes más comunes. No podemos enchufarla el primer día y desenchufarla el último. Los termostatos ceden, el aceite sigue calentándose y se provoca un incendio''.

Hasta esta hora se están corrigiendo las últimas incidencias en las instalaciones eléctricas. ''Ahora mismo estamos solucionando una incidencia en una caseta que tenía el extractor de humos mirando directamente a otra''. ''Hasta que no se subsana la caseta pertenece cerrada'', ha mencionado, queriendo hacer especial hincapié en que ''las casetas de tres módulos deben tener dos salidas como mínimo. Muchas veces por control de seguridad la tienen cerrada, pero en caso de que una caseta arda se necesitan las salidas para que todo el mundo pueda evacuar''.

Por otro lado, Maite Cubero, presidenta de Epyme (Asociación Provincial de Empresas Instaladoras de Sevilla), ha recordado la importancia de contratar ''empresas instaladoras que le proporcionen un certificado de que la instalación ha sido realizada por un profesional cualificado''. Por último, ha añadido que las incidencias más peligrosas es el hecho de ''no contar con ventilación es espacios como en las cocinas con instalaciones de gas''.

Unas semanas de mucho trabajo de prevención y concienciación

Este trabajo de supervisión no se limita únicamente a las horas previas al inicio de la Feria. El dispositivo de bomberos se mantiene activo durante toda la semana con un despliegue progresivo de efectivos y recursos. En las semanas anteriores ya se ha llevado a cabo una labor preventiva exhaustiva, con inspecciones de infraestructuras clave como los puntos de abastecimiento de agua para los vehículos de emergencia, además del control de casetas, atracciones y otros espacios del recinto.

En los días de montaje, marcados por la alta concentración de trabajadores y el ritmo acelerado de los preparativos, se establece además un retén móvil preventivo con dotación completa para poder intervenir de forma inmediata ante cualquier incidencia. A medida que aumenta la actividad en el Real, el dispositivo se refuerza con retenes fijos operativos durante las 24 horas, así como con un sistema de respuesta rápida que abarca la seguridad en el recinto y sus zonas aledañas, las labores de salvamento y las tareas continuas de inspección.

A este despliegue se ha sumado este año una campaña de concienciación impulsada en colaboración con Epyme, que pone el foco en la importancia de fomentar buenas prácticas, garantizar la correcta ejecución de las instalaciones y promover la intervención de profesionales cualificados. Todo ello con el objetivo de reducir incidentes derivados de actuaciones inadecuadas en un entorno especialmente exigente desde el punto de vista técnico, debido a la gran cantidad de instalaciones eléctricas provisionales sometidas a una elevada demanda energética.