Grave accidente de tráfico con cuatro personas heridas en Virgen de Luján en el arranque del plan de movilidad de la Feria de Sevilla
El siniestro se ha registrado tras colisionar un coche con una moto que se desplazó y arrolló a dos peatones
D. D.
La calle Virgen de Luján, una de las vías claves en los accesos a la Feria de Sevilla, ha sido escenario de un grave accidente de tráfico con cuatro personas heridas que ha provocado además cortes de tráfico. El siniestro se ha registrado en confluencia con Juan Sebastián El Cano, una de las zonas clave del plan de tráfico para la Feria de Sevilla, tras un golpe de un turismo, una moto y dos peatones.
Según ha informado Emergencias Sevilla, la Policía Local se encuentra investigando las causas de este este siniestro mientras mantiene un dispositivo con devíos de tráfico mientras intervienen los servicios sanitarios y la Policía Local.
El accidente se ha registrado en torno a la una de la tarde y han requerido atención sanitaria cuatro personas con edades comprendidas entre 45 y 75 años. Según ha podido saber este periódico uno de los heridos se encuentra grave.
Según han detallado testigos de los hechos el siniestro se ha producido después de que un coche chocara con una moto y esta arrollara a dos peatones que se encontraba en estos momentos en la zona.
Dispositivo de tráfico
Los trabajos previos de reordenación del tráfico en alguna de las vías de aproximación al Real han dado comienzo a las 8:00 horas del lunes 20 de abril, esto es, en las horas previas a la tradicional cena del pescaíto. Las zonas afectadas por el plan de movilidad del Ayuntamiento de Sevilla comprenden la totalidad del recinto ferial, así como parte del barrio de Los Remedios, Triana, Tablada y zonas de aproximación al Real, y los accesos a la capital hispalense desde la ronda de circunvalación SE-30.
El accidente ha provocado alteraciones en el dispositivo de tráfico durante la mañana de este lunes aunque en torno a las dos de la tarde la Policía ha reordenado ya la circulación ajustándose a lo previsto en el plan de movilidad de la Feria.
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