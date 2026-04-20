El instituto de Los Bermejales, más cerca tras años de espera: la Junta contrata el proyecto del nuevo centro educativo

Los padres y madres de Los Bermejales, al sur de Sevilla, llevan años reclamando -manifestaciones incluidas- la construcción de un instituto que dé cobertura a los escolares del barrio. El solar lleva reservado para este equipamiento desde hace lustros, pero el proyecto ha permanecido congelado, por lo que los jóvenes tenían que desplazarse para cursar sus estudios de Secundaria al IES Punta del Verde, entre Heliópolis y Reina Mercedes, si querían ir a un centro público.

La Junta de Andalucía, de quien dependía en última instancia la construcción del equipamiento, ha dado pasos en los últimos meses para desbloquear el proyecto. La administración autonómica ha adjudicado el contrato para la redacción del proyecto y el estudio de seguridad y salud, así como la dirección de obra, la de su ejecución y la coordinación de seguridad y salud para la construcción del nuevo IES.

Esta primera inversión será de 381.198,40 euros, pero el montante total de la inversión será de alrededor de 9,6 millones de euros, según los datos aportados por la consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía, María del Carmen Castillo Mena, el pasado mes de octubre.

Características del centro educativo

Este instituto contará con 500 plazas escolares de Secundaria y Bachillerato, distribuidas en 12 aulas para ESO y cuatro para bachillerato. Se construirá sobre una parcela de 12.853 metros cuadrados ubicada junto al Centro de Educación Infantil y Primaria (CEIP) Marie Curie.

La superficie construida del instituto rondará los 4.485 metros cuadrados. En la zona docente de Secundaria habrá 12 aulas polivalentes para 360 puestos escolares, un aula de música, dramatización y audiovisuales, un aula de educación plástica y audiovisual, un aula de desdoble y otra de apoyo y refuerzo pedagógico, un aula taller y un laboratorio.

Para Bachillerato, se crearán cuatro aulas polivalentes con capacidad para 140 plazas, tres laboratorios (uno compartido con Secundaria), un aula de dibujo, un aula de tecnología informática y computación y sendas aulas de desdoble y apoyo. La zona docente se completará con diez seminarios y aseos para el alumnado.

Servicios comunes

En la zona de servicios comunes se localizarán la cafetería, almacén general, los cuartos de instalaciones y para limpieza y basura y un núcleo de aseos y vestuarios para uso no docente. En el exterior, el nuevo IES de Los Bermejales dispondrá de porches, dos pistas polideportivas (una de ellas cubierta), zonas de juego protegidas contra el soleamiento, área ajardinada, huerto y superficie para estacionamiento de vehículos.

En la planta baja, fácilmente accesibles desde el exterior se ubicarán aula de educación especial con aseo adaptado, el gimnasio y los vestuarios, la biblioteca y la cafetería, así como los espacios que componen la zona de administración: despachos de dirección, jefatura de estudios, secretaría, orientación, despachos para las asociaciones de padres y madres del alumnado y del propio alumnado, la sala del profesorado, la secretaría y archivo, la conserjería y reprografía y un núcleo de aseos para el profesorado.