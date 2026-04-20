José María Carmona, médico de Urgencias: "En Feria aumentan los coma etílicos en menores, hay que vigilarles mucho"

La Feria de Abril se vive también en las Urgencias. Mientras el recinto se llena de música, brindis y celebración, los médicos se preparan para una semana en la que repuntan las intoxicaciones etílicas, los traumatismos y los accidentes. El doctor José María Carmona, médico de Urgencias del Hospital Infantil Virgen del Rocío desde hace más de 20 años, alerta además de un patrón que se repite cada año: muchos adolescentes se estrenan con el alcohol en estos días y esa falta de experiencia incrementa los riesgos.

"La semana que viene empezarán lo que conocemos como las patologías propias de la Feria. Las borracheras, el coma etílico en menores y todo tipo de accidentes relacionados. De hecho, esta semana aumentan los coma etílicos en menores, hay que vigilarles mucho", advierte el pediatra en una conversación con El Correo de Andalucía. Esas patologías que menciona el doctor, el año pasado supusieron un total de 1.365 asistencias sanitarias en el hospital de campaña que se instala en el Real, de las que 111 tuvieron que ser atendidas en hospitales debido a su gravedad.

En sus dos décadas de experiencia, Carmona señala como uno de los episodios más graves los comas etílicos en adolescentes, consecuencia de una intoxicación severa por alcohol, cuyo consumo además está prohibido en menores. Se trata de un estado de pérdida profunda de conciencia que se produce cuando la cantidad de alcohol en sangre es tan alta que deprime el sistema nervioso central hasta comprometer funciones básicas del organismo.

Es para muchos adolescentes para primera oportunidad para probar el alcohol José María Carmona Ponce — Pediatra de Urgencias del Hospital Infantil del Virgen del Rocío

"Esta semana es para muchos adolescentes de 12, 13 y 14 años la primera oportunidad para probar el alcohol. Empiezan a experimentar con la bebida y no tienen control. Muchas veces estos casos se dan en niñas porque suelen juntarse con niños un poco más mayores", subraya el facultativo.

El rebujito, la bebida propia de estas fechas, puede convertirse, según Carmona, en una trampa para los más jóvenes. "Es una bebida suave de sabor, por eso cuando los niños lo toman lo toleran bien. Inicialmente parece que no, pero cuando empieza a subir la bebida todo cambia", explica.

Muchas veces estos casos [los coma etílicos] se dan en niñas porque suelen juntarse con niños un poco más mayores

Esa falsa sensación de inocuidad hace que se baje la guardia. Y cuando el consumo se descontrola, las consecuencias pueden ir mucho más allá de una simple resaca. En los casos más graves, una intoxicación etílica puede acabar en un vómito con aspiración, "una patología peligrosa que puede provocar insuficiencia respiratoria severa", alerta el médico.

Según Carmona, estos episodios aumentan durante una de las semanas grandes de Sevilla. El repunte se deja sentir en la actividad de las Urgencias hospitalarias, aunque desde el propio Virgen del Rocío precisan que solo los casos más graves llegan al hospital, ya que la mayoría son atendidos en el hospital de campaña que el Ayuntamiento y Emergencias 061 instalan en el recinto ferial junto a Cruz Roja.

"Hay que advertir de que los menores no pueden beber, está prohibido. Además, como adultos somos los responsables de los más pequeños, no podemos beber si estamos al cuidado de un niño. A nadie le gustaría que la profesora de la guardería estuviera borracha, pues un padre lo mismo", remarca.

Los traumatismos de los jinetes

Otro de los riesgos de la Feria recae sobre quienes deciden recorrer el Real a caballo. "Vemos de todo, desde fracturas de brazo a traumatismos craneoencefálicos severos. Son más habituales esta semana y también en las romerías", explica el doctor.

Durante estos días, por el recinto desfilan jinetes y amazonas de todas las edades, entre ellos muchos adolescentes y jóvenes que se estrenan vestidos de corto. Carmona pone el acento en un factor añadido de riesgo: "Hay que tener en cuenta que los padres también beben y disminuye la vigilancia sobre los niños". Por eso, insiste en la necesidad de extremar el control y recuerda que cualquier menor debe estar supervisado por un adulto en todo momento.

Una Feria de alergias y calor extremo

Las crisis alérgicas y los golpes de calor amenazan también con abrirse paso entre las urgencias más frecuentes de esta Feria de 2026. Sevilla ha alcanzado estos días el nivel rojo por polen de olivo, una de las variedades más presentes en la provincia, y mantiene además niveles muy altos de gramíneas, otra de las alergias más comunes entre los sevillanos. Todo ello, además, en una semana marcada por temperaturas que alcanzarán los 35 grados.

"Las personas alérgicas al albero y al pelo de caballo tienen riesgo de padecer una crisis asmática. Me temo que veremos muchos casos de esos esta semana. Es muy importante protegerse del sol y del calor", advierte el facultativo. "Especial atención con los niños, porque muchos suelen ser alérgicos al pelo de caballo", añade.

Un hospital 24 horas y 23 ambulancias

Ante cualquier incidencia, los primeros sanitarios en atender cualquier incidencia serán los más de 130 profesionales que estarán en el hospital de campaña que el Ayuntamiento de Sevilla ha instalado en el Real con atención ininterrumpida durante toda la semana festiva. El operativo, que tendrá su base en la avenida de Alfredo Krauss, junto al Parque de los Príncipes, contará con un despliegue de 23 ambulancias.

A este dispositivo central se sumará un puesto asistencial avanzado en la calle Juan Belmonte, 103-105, pensado para agilizar la atención dentro de la Feria en los momentos de mayor afluencia. Además, habrá cuatro equipos sanitarios permanentes en el recinto, cada uno con su propia ambulancia, para reforzar la capacidad de intervención inmediata.

Como novedad este año, el Ayuntamiento incorporará un servicio de atención a la lactancia materna en la caseta de Niños Perdidos, con la intención de ofrecer un recurso específico de apoyo a las familias durante la celebración.

El dispositivo de este año incluirá también un refuerzo especial en materia de cardioprotección: habrá más de 210 desfibriladores repartidos por todo el recinto y dentro del operativo general de seguridad y asistencia.