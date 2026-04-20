Largas colas en el registro del Ayuntamiento de Sevilla para obtener la documentación para la regularización de inmigrantes

Largas colas en la oficina del Registro General del Ayuntamiento de Sevilla. Este lunes ha arrancado la solicitud presencial de los extranjeros interesados en regularizar su situación y uno de los requisitos para una parte de ellos es disponer del certificado de vulnerabilidad que expide la administración local. Los sindicatos municipales han denunciado un "colapso" en la oficina municipal ubicada en el Prado debido a la falta de refuerzos. El Ayuntamiento de Sevilla, por su parte, defiende que está funcionando con "normalidad" y que hay margen suficiente dado que el plazo es hasta junio.

Desde las 6.00 de la mañana había personas esperando en la cola de la oficina del Prado que cruzaba toda la calle. Más un centenar de personas que tuvieron que esperar hasta cinco horas en algunos casos. El Sindicato Profesional de Policías Municipales (SPPME-A), Sindicato de Empleados Municipales (SEM), Sindicato Andaluz de Bomberos (SAB) denunciaron públicamente la "situación de colapso" que se estaba produciendo por no haberse adoptado medidas de refuerzo.

Según indican los sindicatos, la acumulación de personas y los tiempos de espera están generando "un clima de creciente tensión", que puede derivar en conflictos tanto entre los propios usuarios como en la interacción con el personal municipal, "que se encuentra sometido a una presión extraordinaria sin los medios adecuados para afrontarla". La situación está impidiendo "garantizar una atención adecuada a la ciudadanía", provocando largas colas, esperas prolongadas y un "evidente deterioro en la calidad del servicio público". Además, indican que supone un riesgo para la seguridad y la salud laboral del personal municipal, al desarrollarse la actividad en un entorno de sobrecarga y tensión constante.

El triple de usuarios atendidos

El volumen de atenciones en estas jornadas duplica e incluso triplica la carga habitual diaria, sin que el Ayuntamiento haya adoptado medidas organizativas, refuerzos de personal o dispositivos extraordinarios que permitan absorber este incremento de demanda. Según los sindicatos SPPME-A, SEM y SAB, esta situación responde a un "escenario plenamente previsible", derivado de la apertura del proceso extraordinario de regularización, tras el Real Decreto aprobado la semana pasada por el Gobierno de España.

Por tanto, los sindicatos han solicitado formalmente al Ayuntamiento de Sevilla la adopción inmediata de varias medidas: la asignación de un complemento de productividad extraordinario para el personal afectado, el reconocimiento al incremento de carga de trabajo, la implantación de medidas de refuerzo organizativo y de personal y la presencia de dispositivos de seguridad y control de acceso, ante el riesgo creciente derivado de la saturación del servicio.

De esta forma, exigen al Gobierno municipal que actúe "de manera inmediata" para evitar que el colapso actual derive en situaciones de conflicto y "deterioro irreversible" del servicio público, recordando que la falta de previsión no puede recaer sobre los trabajadores ni sobre la ciudadanía.