Toda la magia del encendido del Alumbrao de la Feria de Sevilla en El Correo de Andalucía de la mano de 101 TV

La Feria de Abril arranca un año más con uno de sus momentos más esperados: el encendido del Alumbrao. Y, como ya es tradición, 101 TV se vuelca con una cobertura especial para llevar cada detalle de esta noche única a los hogares andaluces. La retransmisión podrá seguirse también a través de la web de El Correo de Andalucía, que acerca así a sus lectores todo el ambiente del Real en las horas previas a la inauguración oficial de esta semana grande en Sevilla.

El programa especial comenzará a las 22:00 horas para toda Andalucía y estará presentado por Rafa Cortegana, director de 101 Media. Cuatro equipos desplegados a pie de calle recogerán el pulso de la noche del pescaíto, mientras que una posición privilegiada desde lo más alto de la portada ofrecerá una vista única del encendido en directo.

El momento culminante llegará a medianoche, cuando se iluminen las cerca de 28.000 bombillas LED que dan vida a la portada, una estructura que alcanza los 40 metros de altura. Diseñada por el italiano Davide Gambini, la de este año fusiona elementos del Pabellón de Portugal de la Exposición Iberoamericana de 1929 con el cenador de Carlos V del Real Alcázar, en un guiño a la historia y el patrimonio sevillano.

DIRECTO | Alumbrao de la Feria de Abril 2026 desde Sevilla / 101 TV

La fiesta comenzará antes, en torno a las diez de la noche, con un marcado acento andaluz. El grupo Raya Real pondrá la música a una velada en la que sevillanos y visitantes apuran la tradicional cena del pescaíto en sus casetas y en los locales del barrio de Los Remedios antes de adentrarse en esa ciudad efímera que es la Feria.

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Más allá del Alumbrao, 101 TV mantendrá su apuesta por la Feria con programas especiales y reportajes diarios que recorrerán tanto el día como la noche del Real. Una completa Revista de Feria que se suma a la cobertura de El Correo de Andalucía, que llevará a sus lectores el color, el ambiente y toda la actualidad de la vida en las casetas y en el Real que, durante una semana, se convierte en el corazón de Sevilla.