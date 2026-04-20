La ONCE reparte miles de euros en Sevilla: Sueldazo en la Macarena y premio en Triana

El sorteo de la ONCE vuelve a dejar fortuna en Sevilla. El cupón del Fin de Semana de este domingo, en plena antesala de la Feria de Abril, ha repartido un Sueldazo de 240.000 euros en el barrio de la Macarena, uno de los premios más destacados del día en Andalucía.

El agraciado recibirá 2.000 euros al mes durante diez años, una cantidad que suma ese total de 240.000 euros. La suerte la ha dado José David Ferrer, vendedor de la ONCE desde 2023 y afiliado a la organización por su discapacidad visual grave, que vendió el cupón premiado en la avenida de San Lázaro, consolidando de nuevo a Sevilla como uno de los puntos habituales de grandes premios.

Además de este Sueldazo en la Macarena, el mismo sorteo ha dejado otros premios en la capital andaluza. En concreto, se han repartido 20.000 euros en Triana y otro premio de la misma cantidad en la localidad sevillana de Arahal. El resto de los premios del sorteo se han distribuido en diferentes puntos de Castilla y León.

El cupón premiado este domingo estaba dedicado a Aguilar de Campoo (Palencia) dentro de la serie especial Pueblos de película, una iniciativa con la que la ONCE pone en valor distintos municipios españoles a través de sus sorteos.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo importantes premios, entre ellos uno principal de 300.000 euros al contado más 5.000 euros al mes durante 20 años, además de otros cupones premiados con 2.000 euros mensuales durante diez años, como el que ha tocado en Sevilla.