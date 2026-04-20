Primer susto del Lunes de Pescaíto en la Feria de Sevilla: los Bomberos intervienen por un incendio en una caseta

Primer susto en el Lunes de Pescaíto en la Feria de Sevilla. Una freidora ha ardido este lunes por la mañana en una caseta ubicada en la calle Ignacio Sánchez Mejías. El fuego se ha propagado hasta un toldo, lo que ha obligado a desplegar efectivos de Bomberos y Policía Local.

Según fuentes cercanas a los hechos, "por suerte no ha pasado a males mayores", y el fuego se ha conseguido extinguir con mucha rapidez. En estos momentos la incidencia "está solventada", tal como apuntan estas mismas fuentes.

El incendio se ha registrado en la mañana del Lunes de Pescaíto, durante los preparativos previos a la cena de esta noche. La rápida intervención de los Bomberos, que han sido avisados de forma inmediata, ha evitado que el fuego se propagara y que hubiera daños mayores.