Esto es lo que recomiendan los médicos para sobrevivir al calor de la Feria de Sevilla 2026
Las altas temperaturas previstas, unidas al polvo del albero y al pico de polen, elevan el riesgo de golpes de calor, deshidratación y crisis alérgicas durante la Feria de Abril
La previsión de temperaturas elevadas para la Feria de Abril de este año, que podrían situarse entre las más calurosas de los últimos años, junto con la alta concentración de polen y la exposición al polvo del albero y epitelios de animales, obliga a los alérgicos a tener cuidado y tomar precauciones.
Especialistas de los hospitales Quirónsalud Sagrado Corazón e Infanta Luisa advierten de que factores como las largas jornadas, la exposición prolongada al sol, las aglomeraciones y los cambios en los hábitos de descanso e hidratación incrementan la probabilidad de sufrir problemas médicos evitables.
Riesgos del calor en la Feria
El calor intenso es uno de los principales factores de riesgo durante la Feria. La exposición prolongada a altas temperaturas puede derivar en deshidratación, agotamiento por calor o incluso golpes de calor, una situación que requiere atención médica urgente. La doctora Mariana Jiménez, jefa del servicio de Urgencias del Hospital Quirónsalud Sagrado Corazón, advierte que el contexto puede hacer que muchas personas subestimen estos riesgos: “el calor no solo provoca molestias leves, sino que puede desencadenar cuadros más serios si no se toman precauciones”, explica.
Disfrutar de la feria y cuidarse no son cosas incompatibles.
Además, el consumo de alcohol actúa como factor agravante, ya que favorece la deshidratación y reduce la percepción de fatiga, aumentando el riesgo sin que la persona sea plenamente consciente.
Síntomas de alerta que no debes ignorar
Detectar a tiempo los signos de un problema relacionado con el calor es clave para evitar complicaciones. Entre los principales síntomas de alerta destacan:
- Mareos o sensación de debilidad
- Dolor de cabeza persistente
- Náuseas o vómitos
- Bajadas de tensión
- Cansancio extremo
Ignorar estas señales y continuar con la actividad puede agravar el cuadro. Parar, hidratarse y buscar un lugar fresco son medidas fundamentales ante los primeros síntomas.
Consejos médicos para evitar problemas de salud
Los especialistas insisten en que la prevención es la mejor herramienta para disfrutar de la Feria sin contratiempos. Entre sus recomendaciones encontramos:
- Mantener una hidratación constante, priorizando el agua
- Moderar el consumo de alcohol
- Evitar la exposición directa al sol en las horas centrales del día
- Utilizar ropa ligera y transpirable
- Realizar pausas para descansar
- No ignorar signos de malestar
Alergias en la Feria: polen, polvo y animales
A los efectos del calor se suma el aumento de alergias durante estos días. La doctora María Ortega, especialista en Alergología del Hospital Quirónsalud Infanta Luisa, señala que la Feria coincide con un periodo de alta concentración de pólenes, especialmente de olivo y gramíneas. A ello se añaden factores propios del recinto ferial como: el polvo del albero, la presencia de animales, la elevada exposición ambiental.
Todo ello incrementa significativamente los síntomas en personas alérgicas, especialmente en pacientes con asma. En este sentido, se recomienda: mantener el tratamiento habitual (inhaladores, antihistamínicos), evitar las horas de mayor polinización y utilizar gafas de sol o mascarilla si hay síntomas intensos.
Precauciones con alergias alimentarias
En el caso de alergias alimentarias, los expertos advierten del riesgo en entornos como las casetas, donde puede haber alimentos sin etiquetado claro, existe el riesgo de contaminación cruzada y se consumen productos habituales alergénicos como frutos secos, mariscos, huevo o leche.
Se recomienda llevar siempre medicación de rescate, como adrenalina autoinyectable en casos graves, y conservarla adecuadamente.
Disfrutar de la Feria con seguridad
Los especialistas coinciden en que, con una adecuada planificación y medidas básicas de prevención, es posible disfrutar de la Feria minimizando riesgos para la salud.
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