Cristina, José o María, los sevillanos que preparan el inicio de la Feria de Abril: "La gente vendrá más tarde y traeremos más hielo, pero esto no lo frena ni el calor ni el frío"
Trabajadores y personal de las casetas relatan a El Correo de Andalucía como viven un arranque de feria masivo aunque marcado por el calor
"La Feria no la frena ni el calor ni el frío". Cristina, camarera de una de las casetas realiza esta tarde los últimos preparativos para el Lunes de Pescaíto y el martes de feria, el día más caluroso de la semana. Mucho hielo, ventilación y agua para un arranque que se prevé masivo en las más de mil casetas de la Feria que tras semanas de trabajo verán esta noche como se enciende la portada y la iluminación del Real.
Otros años de calor, el Real tuvo problemas de suministro de hielo o incluso de cerveza. Este año muchos van con la lección aprendida. José, camarero, cuenta que tiene "amplias reservas de hielo y agua para que no haya problema alguno". Lo mismo ha previsto Bartolomé, un encargado de El Coronil, que sabe por experiencia que este año pueden cambiar algo las rutinas: "La gente va a venir más tarde".
Los cambios por el calor
María y Carlos comparten esta visión: "La gente vendrá más tarde, a la fresquita". Aunque eso sí, advierten de que en Feria no hay nada que se pueda prever: "Todo es alegría, compás e improvisación".
Lo que está claro es que ganas de fiesta no faltan. Antonia, que lleva años encargándose del mantenimiento y decoración de la caseta, lo refleja con una historia de esta misma mañana: "He visto cómo se peleaban por coger una flor y un mantoncillo, hay muchas ganas".
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