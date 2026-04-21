Casi 7.000 personas aspiran a conseguir 32 VPO de alquiler de Emvisesa en Torreblanca con precios de hasta 590 euros al mes

La vivienda se ha convertido en uno de los grandes problemas de Sevilla. El precio de la vivienda sube cada trimestre en la capital andaluza. Ante esta situación, cada promoción de vivienda pública se convierte en una oportunidad de oro para miles de sevillanos que buscan la oportunidad de tener o alquilar una vivienda. Así, casi 7.000 personas buscan hacerse con una de las 32 VPO de Emvisesa en Torreblanca.

Esta nueva oferta de vivienda se enmarca en el Programa del Plan Vive de Vivienda, Rehabilitación y Regeneración Urbana de Andalucía 2020-2030, de alquiler de Régimen General. Para poder solicitarla era necesario acreditar la suficiencia de recursos económicos, que supone que el alquiler supere el 30% del total de los ingresos de la unidad familiar. De hecho, se adjudicarán a unidades familiares que no superen cuatro veces el IPREM.

En concreto, la oferta se divide en dos edificios. El primero, Torre Rosario, tendrá 16 viviendas de tres dormitorios, una de ellas estará adaptada para las personas que necesitan silla de ruedas. Además, habrá otro inmueble, que cuenta con cuatro viviendas de dos dormitorios y otros 12 pisos de tres dormitorios, de estas últimas, tres estarán adaptadas para personas que utilicen silla de ruedas.

Solicitudes aprobadas

En concreto, según ha señalado el Ayuntamiento de Sevilla en la convocatoria, Emvisesa ha recibido 6.901 solicitudes válidas. Además de estas solicitudes, hay 193 solicitantes para el cupo de domicilios destinados a las víctimas de la violencia de género. Así mismo, se han registrado 225 solicitudes válidas para las viviendas adaptadas a personas con la movilidad reducida, que apenas son dos.

La participación de ciudadanos en los distintos cupos no supone la exclusión de otros. Así, como aclaran desde Emvisesa, "una misma persona puede figurar en varios listados provisionales si cumple los requisitos específicos". Tras la publicación, el día 23 termina el plazo de alegaciones al listado y el 29 de abril se publicará el listado de nombres definitivo. El día 30 se realizará el sorteo ante fedatario público.

En el sorteo destinado a las viviendas de cupo general tendrán preferencia para hacerse con una vivienda aquellas personas que lleven al menos dos años empadronadas en Sevilla. También tendrán prioridad los ciudadanos que han estado empadronadas en la capital andaluza durante cinco años en cualquier momento previo y los trabajadores que desarrollen su actividad profesional en la capital durante los últimos tres años.

Precios de las viviendas

Los precios de alquiler varían entre los 425 y los 590 euros, según la promoción y el tamaño del piso. En la Torre Augusta, las viviendas con dos dormitorios y trastero cuestan 425 euros al mes, si también tienen garaje, sube hasta los 500 euros. Por su parte, en Torre Rosario, las viviendas de tres dormitorios con trastero cuestan, cada mes, 515, y el precio sube hasta los 590 si también incluye garaje.

Para consultar los listados provisionales, desde el Ayuntamiento de Sevilla recomiendan descargar el archivo PDF adjunto en la página web en el que se desgranan los solicitantes correspondientes al cupo o los cupos que le interesan. Además, para poder localizar la solicitud, se debe utilizar el buscador y rastrear las iniciales del nombre y el apellido y los últimos cuatro dígitos del DNI o el NIE, para cumplir con la ley de protección de datos.