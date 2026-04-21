Apuñalado un hombre durante la primera noche de la Feria de Abril en la calle del Infierno: la Policía Local detiene a un menor

Un hombre fue apuñalado en la primera noche de la Feria de Abril de Sevilla de 2026. El suceso se produjo en la calle del Infierno, una zona que por lo general ha sido conflictiva en otras ocasiones y que contaba con vigilancia especial por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un menor de edad fue detenido por la Policía Local de Sevilla como presunto autor de las cuatro puñaladas que recibió el hombre, una de ellas en el cuello.

Por el momento no han trascendido más detalles del suceso. El menor aún está a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, encargada de instruir este caso.

Desde la Subdelegación del Gobieron ya advirtieron que la Calle del Infierno era una "zona de especial atención". Durante toda la semana, en este zona de la feria estará desplegada la Unidad de la Prevención y Reacción (UPR), pero también hay policía de paisano.

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La presencia de la Policía Local en la Feria de Sevilla está siendo amplia. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, puso en valor el importante operativo humano movilizado, con "más de 3.000 empleados trabajando para el buen discurrir de nuestra Feria". Entre ese número de trabajadores municipales están, por supuesto, los "más de mil policías locales operativos que velarán por la seguridad en todo momento", tal como ha señalado el propio Sanz.