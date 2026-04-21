Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Farolillos FeriaCrónica Borja JiménezMorante heridoFotogalería MoranteGuía de la FeriaImágenes Lunes PescaítoAviso DGTToros Maestranza martesNuevo Sánchez-Pizjuán
instagramlinkedin

Apuñalado un hombre durante la primera noche de la Feria de Abril en la calle del Infierno: la Policía Local detiene a un menor

Los agentes detuvieron al presunto agresor poco después de lo ocurrido y está a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores

El GAR la noche del pescaíto en la Feria de Abril 2026

El GAR la noche del pescaíto en la Feria de Abril 2026 / Marina Casanova / ECA

Domingo Díaz

Domingo Díaz

Un hombre fue apuñalado en la primera noche de la Feria de Abril de Sevilla de 2026. El suceso se produjo en la calle del Infierno, una zona que por lo general ha sido conflictiva en otras ocasiones y que contaba con vigilancia especial por parte de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Un menor de edad fue detenido por la Policía Local de Sevilla como presunto autor de las cuatro puñaladas que recibió el hombre, una de ellas en el cuello.

Por el momento no han trascendido más detalles del suceso. El menor aún está a la espera de pasar a disposición de la Fiscalía de Menores, encargada de instruir este caso.

Desde la Subdelegación del Gobieron ya advirtieron que la Calle del Infierno era una "zona de especial atención". Durante toda la semana, en este zona de la feria estará desplegada la Unidad de la Prevención y Reacción (UPR), pero también hay policía de paisano.

Noticias relacionadas

La presencia de la Policía Local en la Feria de Sevilla está siendo amplia. El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, puso en valor el importante operativo humano movilizado, con "más de 3.000 empleados trabajando para el buen discurrir de nuestra Feria". Entre ese número de trabajadores municipales están, por supuesto, los "más de mil policías locales operativos que velarán por la seguridad en todo momento", tal como ha señalado el propio Sanz.

TEMAS

  1. Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza: pronóstico muy grave
  2. Las mejores imágenes del Lunes de Pescaíto: arranca la Feria de Sevilla
  3. Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 19 de abril: horario, cartel y dónde ver la corrida de rejones por televisión
  4. Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 20 de abril de 2026
  5. Aviso de la DGT para los conductores sevillanos: se enfrentan a multas de 200 euros si no respetan esta nueva señal en la carretera
  6. Quién torea hoy en la Maestranza, lunes 20 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión
  7. Largas colas en el registro del Ayuntamiento de Sevilla para obtener la documentación para la regularización de inmigrantes
  8. El bar de Sevilla que sobrevive al turismo masivo: nació como ultramarinos hace un siglo y es famoso por sus albóndigas y espinacas con garbanzos

Apuñalado un hombre durante la primera noche de la Feria de Abril en la calle del Infierno: la Policía Local detiene a un menor

Apuñalado un hombre durante la primera noche de la Feria de Abril en la calle del Infierno: la Policía Local detiene a un menor

Casi 7.000 personas aspiran a conseguir 32 VPO de alquiler de Emvisesa en Torreblanca con precios de hasta 590 euros al mes

Casi 7.000 personas aspiran a conseguir 32 VPO de alquiler de Emvisesa en Torreblanca con precios de hasta 590 euros al mes

Muere Paco Aguilar, cantante, humorista y referente de la inclusión en Andalucía

Muere Paco Aguilar, cantante, humorista y referente de la inclusión en Andalucía

Una mesa camilla y mucho arte: la sevillana de Falete, Califato 3/4, Tomasito y el Coro Azahar de Cantillana que ya suena en las casetas de la Feria de Sevilla

Una mesa camilla y mucho arte: la sevillana de Falete, Califato 3/4, Tomasito y el Coro Azahar de Cantillana que ya suena en las casetas de la Feria de Sevilla

Detenido en Paradas tras varios robos: lo sorprenden junto a su pareja pese a tener una orden de alejamiento

Detenido en Paradas tras varios robos: lo sorprenden junto a su pareja pese a tener una orden de alejamiento

Emilio Lledó, filósofo sevillano: "Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad"

Emilio Lledó, filósofo sevillano: "Un ignorante con poder es catastrófico para la sociedad"

El restaurante de Sevilla con casi 180 años de historia que enamoró a Rosalía con sus garbanzos: "Respira historia por los cuatro costados"

El restaurante de Sevilla con casi 180 años de historia que enamoró a Rosalía con sus garbanzos: "Respira historia por los cuatro costados"

El IES Julio Verne de Pino Montano se rebela ante la amenaza de recortes en la FP de necesidades especiales

El IES Julio Verne de Pino Montano se rebela ante la amenaza de recortes en la FP de necesidades especiales
Tracking Pixel Contents