Cambio en el tiempo en Sevilla: la lluvia aparece por sorpresa este Martes de Feria y bajan las temperaturas

Buenas y malas noticias para los feriantes. Las nuevas previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología para este arranque de la Feria de Abril diluyen esas jornadas con temperaturas máximas que esperaban alcanzar los 35 grados y sitúan los termómetros en los 32 grados de máxima para este martes, 21 de abril.

Esa sería la buena noticia, mientras que la cara opuesta es que crece la probabilidad de lluvia, tanto para este martes como para miércoles de feria. Tanto es así que durante este martes, la lluvia ha sorprendido a muchos de los feriantes que ya se dirigían al Real de Los Remedios para la hora de comer.

Por lo tanto, aunque Sevilla afronta este martes 21 de abril una jornada marcada por el calor, la previsión es menos extrema de la que se temía inicialmente, y con un riesgo muy bajo de lluvia, aunque posible.

En este contexto, el delegado de Fiestas Mayores del Ayuntamiento de Sevilla, Manuel Alés, ha señalado que "tenemos noticias de que las temperaturas que alarmaban tanto, de 35 grados, no van a ser tan alarmantes, van a bajar unos grados, así nos lo comunica Aemet".

Pese a ello, ha subrayado que el Consistorio mantendrá la medida prevista de abastecer de agua gratis a los ciudadanos en la Feria: "Vamos a mantener los tres puntos que habíamos comprometido de abastecimiento de agua".

Así evolucionará el tiempo por horas este martes en Sevilla

La previsión para este martes apunta a un claro ascenso de las temperaturas a lo largo del día, con el termómetro pasando de los 18 grados a las 09.00 horas hasta alcanzar su pico máximo de 32 grados a las 16.00. La temperatura irá subiendo de forma continuada durante toda la mañana y primeras horas de la tarde

10.00 horas: 21 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

21 grados, y cielo con . 11.00 horas: 24 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

24 grados, y cielo con . 12.00 horas: 26 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo muy nuboso .

26 grados, y cielo . 13.00 horas: 27 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo cubierto .

27 grados, y cielo . 14.00 horas: 29 grados, 10% de probabilidad de lluvia y cielo cubierto .

29 grados, y cielo . 15.00 horas: 30 grados, 10% de probabilidad de lluvia y cielo muy nuboso .

30 grados, y cielo . 16.00 horas: 32 grados, 10% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

32 grados, y cielo con . 17.00 horas: 31 grados, 10% de probabilidad de lluvia y cielo cubierto .

31 grados, y cielo . 18.00 horas: 30 grados, 10% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

30 grados, y cielo con . 19.00 horas: 28 grados, 10% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

28 grados, y cielo . 20.00 horas: 26 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo despejado .

26 grados, y cielo . 21.00 horas: 24 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

24 grados, y cielo . 22.00 horas: 21 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

21 grados, y cielo . 23.00 horas: 18 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso.

Así evolucionará el tiempo por horas este miércoles en Sevilla

De cara al miércoles 22 de abril, la previsión apunta a una jornada algo más suave en lo térmico, aunque también con posibilidad de lluvia en la primera mitad del día. Respecto a la lluvia del miércoles, la Aemet concentra la inestabilidad en las primeras horas del día.

Además, el miércoles comenzará con abundante nubosidad, con tramos de cielo cubierto y muy nuboso durante la madrugada y la mañana, pero tenderá a despejarse a partir del mediodía. Desde las 15.00 horas predominarán los cielos despejados o poco nubosos, y al final del día aparecerán algunas nubes altas.

08.00 horas: 17 grados, 40% de probabilidad de lluvia y cielo cubierto .

17 grados, y cielo . 09.00 horas: 18 grados, 40% de probabilidad de lluvia y cielo cubierto .

18 grados, y cielo . 10.00 horas: 19 grados, 40% de probabilidad de lluvia y cielo muy nuboso .

19 grados, y cielo . 11.00 horas: 21 grados, 40% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

21 grados, y cielo . 12.00 horas: 23 grados, 40% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

23 grados, y cielo . 13.00 horas: 24 grados, 40% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

24 grados, y cielo . 14.00 horas: 26 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

26 grados, y cielo . 15.00 horas: 27 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo despejado .

27 grados, y cielo . 16.00 horas: 27 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo despejado .

27 grados, y cielo . 17.00 horas: 28 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo despejado .

28 grados, y cielo . 18.00 horas: 29 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo poco nuboso .

29 grados, y cielo . 19.00 horas: 28 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

28 grados, y cielo con . 20.00 horas: 27 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

27 grados, y cielo con . 21.00 horas: 25 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

25 grados, y cielo con . 22.00 horas: 23 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas .

23 grados, y cielo con . 23.00 horas: 21 grados, 0% de probabilidad de lluvia y cielo con nubes altas.

En conjunto, Sevilla tendrá un martes 21 de abril muy caluroso, pero por debajo de los 35 grados que se habían llegado a temer, con 32 grados de máxima, sin lluvias y con fuerte viento por la tarde. Por su parte, el miércoles 22 traerá una leve bajada de las temperaturas máximas, hasta los 29 grados, y una mayor probabilidad de lluvia concentrada en la mañana.