'Los claveles de la Prensa', imán para el talento y el compromiso en Sevilla: premios para Manuela Ocón, Arcángel y el trabajo de 'Entre Amigos' en el Polígono Sur

La Asociación de la Prensa de Sevilla (APS) ha vuelto a convertir este martes los Claveles de la Prensa en uno de los grandes escaparates del talento andaluz. En su 26ª edición, los galardones han distinguido al cantaor Arcángel, a la productora cinematográfica Manuela Ocón y a la Asociación Entre Amigos, en una de las citas señaladas del maratón de actos y recepciones con los que ha arrancado la Feria de Sevilla en su primera jornada con las casetas abiertas desde el mediodía tras el Lunes de Pescaíto.

La entrega se ha celebrado este martes en uno de los centros neurálgicos del Real, en la calle Juan Belmonte del Real. Desde 1999, estos premios reconocen trayectorias vinculadas a Sevilla en ámbitos como la cultura, las artes, la solidaridad o el deporte.

El Clavel artístico ha recaído en Arcángel, uno de los grandes referentes del flamenco contemporáneo. Natural de Alosno (Huelva), el cantaor ha construido una carrera marcada por el equilibrio entre tradición y vanguardia, con actuaciones en escenarios internacionales como el Carnegie Hall de Nueva York o el Teatro Real de Madrid. Su trayectoria ha sido reconocida con distinciones como el Grammy Latino al mejor álbum de flamenco o la Medalla de Andalucía.

Arcángel ha brindado un momento de su arte en la caseta. / Tomás Japón / APS

Por su parte, el Clavel creativo ha distinguido a Manuela Ocón, una de las grandes figuras de la dirección de producción cinematográfica en España. Con más de dos décadas de trayectoria, ha participado en títulos clave del cine reciente, muchas de ellas con Alberto Rodríguez en la dirección, como Modelo 77, La isla mínima o Grupo 7. Su carrera ha ido de la mano, además, de un firme compromiso con la igualdad en el sector audiovisual, donde también desarrolla una intensa labor docente e investigadora.

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El Clavel social ha sido para la Asociación Entre Amigos, con más de cuatro décadas de trabajo en el Polígono Sur de Sevilla. Su tarea con menores, jóvenes y familias en situación de vulnerabilidad la ha convertido en una referencia de la intervención comunitaria en la ciudad.