Langostinos, acedías y carne, a la basura: los agentes que inspeccionan el Real para evitar "intoxicaciones" en Feria

"Las salsas y las carnes son de hoy, de verdad, las acabo de comprar", justifica una mujer ante los agentes del Seprona y Policía Local que controlan el acceso por la contraportada. La excusa, sin embargo, no sirve de nada: los efectivos de ambos cuerpos, junto con los veterinarios municipales, le intervienen buena parte de la mercancía que lleva en el maletero del coche. Y todos esos alimentos se quedan al final a solo unos metros de su destino: una de las casetas de la Feria de Sevilla.

"El dispositivo consiste en inspeccionar mercadería, comida y bebida que entra en el Real para el consumo", explica Luis Miguel Hermoso, subteniente del Seprona de la Guardia Civil, a El Correo de Andalucía. "Empezamos el sábado de preferia, y hacemos controles de mañana y tarde hasta el domingo en el que termina esta fiesta", apunta uno de los mandos de la Benemérita presentes en el operativo.

"Fundamentalmente, buscamos productos perecederos, aquellos que pudieran provocar una intoxicación alimenticia en los consumidores. Por lo general, pescados, mariscos y carnes", detalla Hermoso. Y aclara: "La inmensa mayoría cumple con la normativa, pero hay casos puntuales que tenemos que controlar". De todos esos infractores, muchos deben hacer frente "a infracciones administrativas", y de manera "más ocasional", a la comisión de un delito.

Un guardia civil revisa los alimentos de una furgoneta en el Real de la Feria de Sevilla. / CARLOS DONCEL

Langostinos, acedías y carne al vacío

El Lunes de Pescaíto por la mañana pasan decenas de furgonetas y coches cargados de comida y bebida por la contraportada. En las primeras horas de operativo, el saldo es mayormente positivo, aunque hay excepciones: Seprona y Policía Local, junto con miembros del grupo municipal de veterinarios, decomisan varias cajas de langostinos, acedías, carnes envasadas al vacío y salsas no aptas para el consumo.

Los motivos para intervenir este material son varios: "Por ejemplo, si no acreditan la trazabilidad desde el momento de captura hasta su consumidor final. También incautamos algún producto si no coincide el etiquetado o alguna documentación, o si no se ha mantenido la cadena de frío", enumera Luis Miguel Hermoso. "Aquí se trata de proteger al ciudadano, que es al final para el que trabajamos".

Y no solo inspeccionan los vehículos que entran al Real por la parte trasera, justo por el extremo opuesto a la portada: "Tenemos también agentes de paisanos por el recinto ferial por si hubiera algún caso puntual que no pasara por la entrada establecida", informa este subteniente del Instituto Armado. "Se trata de controlar lo máximo posible para garantizar la seguridad alimenticia de la ciudad".

Bolsas de patatas y ensaladas revisadas por el Seprona y Policía Local en la Feria de Sevilla. / CARLOS DONCEL

Una tonelada de comida retirada en 2025

Durante la Feria del año pasado "se intervinieron más de mil kilos de productos alimentarios que se consideraban que no eran aptos para el consumo", según el subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano. "Aunque debemos mandar un mensaje de tranquilidad, porque ninguno presentaba una irregularidad de extrema gravedad. Pero sí había algunos manipulados en el etiquetado, otros sin la garantía de la trazabilidad...", afirma Toscano. Una tonelada de alimentos en algo más de una semana. Es decir: 125 kilos al día, de media.

Esta cantidad de comida se decomisó después de que el Seprona y la Policía Local revisaran la pasada edición "unos 2.000 vehículos", según estima el subteniente Hermoso. "En total interpusimos unas 130 denuncias en 2025", precisa este guardia civil. Por suerte el panorama mejora de abril en abril: "La gente cada vez está más concienciada con la salud pública y el consumo, y estas cifras de intervenciones van disminuyendo año tras año".

Cada vez hay menos incautaciones, cada vez hay menos alimentos no aptos para el consumo en la Feria de Sevilla. Y los que se localizan, se retiran de inmediato. Ahí están como ejemplos las cajas de langostinos, las acedías, los solomillos y botes de salsa que nunca llegaron el pasado Lunes de Pescaíto a las mesas del Real.