Detenido en Paradas tras varios robos: lo sorprenden junto a su pareja pese a tener una orden de alejamiento

La Policía Local de la localidad sevillana de Paradas ha detenido a un hombre acusado de varios robos cometidos en la localidad después de localizarlo en plena vía pública junto a su pareja, sobre la que tenía en vigor una orden de alejamiento.

Según ha informado el Ayuntamiento a través de sus redes sociales, el ahora arrestado estaba siendo buscado desde la pasada semana por el robo de varias herramientas del interior de una furgoneta estacionada en la calle. Este hecho se suma, además, a otros delitos contra el patrimonio registrados en días anteriores en el mismo pueblo sevillano.

Las investigaciones abiertas a raíz de las denuncias permitieron identificar al presunto autor, aunque en un primer momento no pudo ser detenido porque no había sido localizado. Finalmente, el pasado domingo, agentes de la Policía Local que realizaban labores de seguridad ciudadana por Paradas se cruzaron con el sospechoso y procedieron a su arresto en ese mismo momento.

Durante la intervención, los agentes comprobaron además que el hombre estaba presuntamente incurriendo en un delito de quebrantamiento de condena, al encontrarse cerca de su pareja pese a la orden de alejamiento que tenía impuesta.

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El detenido ya ha sido puesto a disposición judicial. Paralelamente, también se investiga a otro vecino del municipio por un presunto delito de receptación, después de que las herramientas robadas fueran halladas en su poder.