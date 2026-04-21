Las grandes firmas se vuelcan en una Feria calurosa: un millón de litros de Cruzcampo, 600.000 botellas de Barbadillo o 3,3 millones de refrescos de Coca-Cola

Hace dos años, el Real de Los Remedios se convirtió en un horno el Martes de Feria para aquellos que decidieron disfrutar del día de Feria. No en vano, se habló entonces de que ese 16 de abril, los termómetros alcanzaron los 31,4 grados, lo que suponía la temperatura más alta en la comparativa del mismo día desde el año 1951, según la Aemet.

Las previsiones para el Martes de Feria de esta edición no difieren en demasía de aquella temperatura. La máxima, según el órgano estatal, se situará en los 32 grados, lo que se traduce en mucho bochorno en la calle y bajo los toldos de las casetas que no tengan la suerte de contar con aire acondicionado. Incluso en aquellas donde los aparatos no den abasto. Cierto es que las previsiones, que apuntaban hasta los 37 grados, han ido desinflándose en los últimos días, pero al menos en cuatro jornadas superará los 30º.

En cualquier caso, va a ser una Feria de calor y eso afecta de manera directa al consumo de bebidas por parte de las decenas de miles de personas que se acercarán al Real de Los Remedios. Las grandes empresas del sector se han pertrechado para hacer frente a la alta demanda de esta señalada fecha.

Cerca de cinco kilómetros de barras de Cruzcampo

En el caso de Cruzcampo, tiene previsto superar el millón de litros de cerveza servidos, lo que equivale a más de 3,7 millones de cañas, con un ritmo que alcanza el medio millón de consumiciones diarias, en un despliegue que se extiende por la práctica totalidad de las casetas del Real.

Según ha informado la compañía, este volumen se sustenta en una infraestructura con más de 2.250 mostradores y miles de puntos de servicio que permiten atender de forma continuada uno de los mayores picos de consumo del año en la ciudad. En conjunto, esta red configura varios kilómetros de barras en el recinto ferial que, alineados, alcanzarían cerca de cinco kilómetros de longitud, una distancia que supera más de 20 veces la altura de la Torre Sevilla si se dispusiera en vertical.

"Para sostener este ritmo de actividad, Cruzcampo cuenta con un equipo de 230 profesionales, junto a una operativa técnica que se activa con meses de antelación y que permite garantizar el funcionamiento continuo del servicio durante toda la semana", ha subrayado la empresa.

Barbadillo, manzanilla para beber sola o en rebujito

Bodegas Barbadillo pondrá en la Feria de Abril unas 600.000 botellas de manzanilla de sus marcas Solear y MuyFina, que se distribuirán en más del 85% de las casetas del Real y en 450 de ellas de manera exclusiva, a las que se reponerá a diario a las 6.00 de la mañana.

En este caso, según explican fuentes de la compañía, el calor impulsará el rebujito frente a la manzanilla en copa, mientras que las jornadas de más frío esta última se antepone a la mezcla con refresco y a la cerveza.

Coca-Cola, en el 80% de las casetas

También la presencia de los refrescos de Coca-Cola va a ser mayoritaria en la Feria, ya que estarán en el 80% de las casetas -cerca de 800-. "Coca Cola Europacific Partners (CCEP) desplegará en este 2026 su mayor dispositivo de suministro de bebidas en el Real de Sevilla con la distribución de más de 3,3 millones de botellas que se llevarán al recinto de Los Remedios en la semana ferial", ha señalado en una nota.

El operativo arrancará un año más desde su fábrica de La Rinconada y llegará hasta los enclaves de entrada al Real de Tablada y Los Remedios, donde un equipo de 486 profesionales coordinará la distribución, la preventa y el soporte técnico durante toda la semana.

Durante la Feria, la compañía activará 12 rutas de preventa con visita diaria. En el plano logístico, el despliegue contará con 62 tráileres de gran tonelaje y cerca de 150 vehículos de transporte, además de 2.575 equipos de frío, lo que convierte a la Feria en el evento con mayor concentración de este tipo de equipamiento.

Como novedad, este año incorpora por primera vez dos camiones de reparto 100% eléctricos que operarán a diario en el recinto, "reforzando su apuesta por una operativa más sostenible y eficiente en un entorno de máxima exigencia. Este compromiso se completa con el impulso a modelos de servicio más sostenibles, como el uso de envases de vidrio retornable y soluciones sin envase como el sistema premix, que permiten reducir la generación de residuos".