El IES Julio Verne de Pino Montano se rebela ante la amenaza de recortes en la FP de necesidades especiales

Si repiten, no podrán matricularse. Esta es la llamada que recibieron un grupo de padres de alumnos del IES Julio Verne, cuyos hijos están inscritos en la FP Básica Específica. Esta opción está diseñada para alumnos con necesidades especiales, que no pueden cursar una Formación Profesional ordinaria. Ahora, están en pie de guerra para reclamar que la línea se mantenga y recordar que "la FP Básica no es 'otra opción más".

"A los padres de la específica, desde la dirección del centro, les llegó un mensaje diciéndoles que si sus chicos repetían, el curso que viene no podrían seguir cursándola, porque puede desaparecer", explica Laura, miembro del AMPA del instituto. Esta madre lamenta que "no se sabe lo que va a pasar", ya que la Junta se lo transmitido de forma "extraoficial" al director, como, según sostiene, ha ocurrido en otros centros.

Durante los procesos de matriculación, los alumnos con necesidades específicas de apoyo educativo tienen la opción de entrar en una PTVAL (Programas de transición a la vida adulta y laboral) o la Básica Especifica, que, como aclara Laura es idónea para estudiantes "con una discapacidad con menor afectación", que les da ofrece opción para titularse y tener "una futura empleabilidad". Es más, esta madre asegura que "hay alumnado que incluso ha opositado".

"No habrá recortes"

Este mismo lunes, padres y alumnos se han concentrado a las puertas del instituto, sin el permiso de la dirección del instituto, y han repartido panfletos informativos en los que se podía leer que "ara muchas personas con necesidades educativas especiales es la única forma real de seguir estudiando, avanzar a su ritmo y construir un futuro con mayor autonomía". Además, pedirán manifestarse el cuatro de mayo, en la puerta del IES.

Desde la Junta de Andalucía aclaran que "no hay ni habrá recorte alguno de recursos ni de oportunidades" y que no se ha tomado la decisión de suprimir estos grados. "Se informó de que se iba a reestructurar", apunta Inma, PT del centro. Sin embargo, en la Consejería aclaran que quieren que estos alumnos mantengan "los mismos recursos de los que dispone actualmente, para tranquilidad de las familias".

Estos ciclos comenzaron a funcionar en 2024, para sustituir al antiguo PCPI. Sin embargo, desde la Junta de Andalucía apuntan a que hay altas tasas de "abandono" y que muchos alumnos tienen "problemas". De hecho, en la Junta aseguran que algunas de las líneas se quedan sin alumnos a final de curso. La idea era que siguiera la misma normativa que la FP ordinaria y titularse, pero nunca llegó a cumplirse.

Alta demanda

Ante esta situación, desde la cartera que dirige Carmen Castillo buscan nuevas opciones para "garantizar la mejor atención educativa posible para cada alumno". Para ello, plantean la creación de un Grado Básico Ordinario en institutos que no lo tenían en su oferta en los que se mantengan "los recursos de atención a la diversidad". El objetivo, según apuntan, "es que estos jóvenes puedan obtener una cualificación profesional", insisten.

Para Inma, estas declaraciones no pueden estar más alejadas de la realidad. "Están encantados y a los padres les gustaría que se alargará más", señala esta PT, que asegura que en Canarias llega a los 25 años. Así, subraya que, para este curso, "se quedaron alumnos en la calle" y pidieron "una segunda línea". Así, apunta que en otros dos centros sí que seguirán estas líneas, "dos años más", pero el resto tendrá que dividirse.

"A esos alumnos que puede sacar el título porque no están muy afectados, los quiere meter con ratios de 20 alumnos", lamenta para aclarar que en la FP Básica Específica las ratios son de ocho alumnos y tienen la atención constante de un PT. Muchos son alumnos que han tenido problemas en la ESO o con discapacidades leves: "Quitando la FP Básica Específica, le estás quitando una posibilidad real de sacarse un título e incorporarse al mercado laboral".