Las influencers y los famosos se pasean por el Real de la Feria de la mano de las marcas más conocidas

Marina Rivers, Fabiana Sevillano o Claudieta. Si antes en la Feria paseaban Grace Kelly o Jackie Kennedy, ahora lo hacen las grandes influencers españolas. Hace una semana, los perfiles más seguidos de TikTok e Instagram en España se llenaban de fotos en el Festival de Coachella y desde la noche de este lunes, los fondos de las fotografías en redes son telas de rayas rojas y verdes y farolillos.

Las grandes influencers del país tratan de avanzar este martes por el Real entre trajes de flamenca y seguidores que le piden fotos casa dos pasos. Las redes sociales han hecho que las fiestas de cada comunidad autónoma se hayan extendido y convertido en un escenario y, cada año, las influencers se recorren la geografía nacional de festividad en festividad que les hacen coleccionar me gustas y la Feria no iba a ser menos.

Claudieta sonríe junto a una seguidora para una foto. / Marina Casanova

Hace días que los "Para ti" de miles de jóvenes españolas se han llenado de trucos y consejos sobre cómo vestir en el Lunes de Pescaíto, cómo se debe colocar el mantón una buena flamenca y qué términos son los correctos para referirse al coche de caballos o a los volantes. Ocurre lo mismo con las Fallas de Valencia o, desde hace un par de años, San Isidro en Madrid. El catálogo de influencers se multiplica en estas fechas.

Las firmas visten a influencers

Como si de un viaje de fin de curso, patrocinado, se tratase, decenas de influencers de distintas partes de España se trasladan estos días a Sevilla para poder participar en la Feria de Abril, beberse una jarra de rebujito y hacerse fotos entre los coches de caballo en la conocida como golden hour -la hora dorada en la que el sol está a punto de ponerse-. De hecho, hace días que algunos se hacen fotos por el centro de la ciudad para subirlas esta semana.

Son muchas los que vienen de la mano de distintas marcas que las a la ciudad. Las primeras que llegaron María Pombo, Marta Lozano o Teresa Andrés lo hacían con los trajes de Rocío Peralta. Ahora las marcas que visten a las famosas de las redes sociales para pisar el Real son Notelodigo, Aires de Feria o Aurora Gaviño, que permiten que estas chicas, algunas de ellas sevillanas, estrenen traje cada día de la semana.

Paco León / GTRES - Antonio Bellido

Las marcas se han hecho también con la noche del Pescaíto. Mientras los jóvenes sevillanos se concentran en casas de amigos, primos y familiares -y los más afortunados cenan en la Feria- las grandes marcas organizan cenas en las que invitan a famosos e influencers. Este año han destacado la de Loreal Paris, cuya anfitriona ha sido la tiktoker Elena Gortari, o la ya tradicional cita de Vanity Fair.

Pese a que las redes sociales son la nueva fuente de información, looks y salseo para los jóvenes -estos días el perfil de Javi Hoyos o de Juan Avellaneda se llenarán de imágenes del Real-, los famosos del papel couché también aprovechan estos días para dejarse ver entre las casetas y paseando en coches de caballos. Desde Raquel Meroño hasta Carmen Lomana, pasando por El Cordobés, están estos días en la Feria.