Una mesa camilla y mucho arte: la sevillana de Falete, Califato 3/4, Tomasito y el Coro Azahar de Cantillana que ya suena en las casetas de la Feria de Sevilla

Señoras y señores, bienvenidos a la Feria de Abril 2026. Porque este año da igual si te lías con la tercera o rematas la cuarta como puedes: aquí se viene a bailar. Y Cruzcampo lo pone fácil: Falete, Califato 3/4, Tomasito y el Coro Azahar de Cantillana se sientan alrededor de una mesa camilla con mucho arte para darle una nueva vida a “A bailar y a bailar (con Cruzcampo)”, una reinterpretación del clásico de Cantores de Híspalis que captura ese espíritu de caseta donde todo puede pasar.

Porque lo que pasa en la Feria se queda en la Feria… y quien busca, encuentra. Y aquí hay de todo: compás, arte, compadreo y muchas ganas de guasa. Califato 3/4, encargados del arreglo y la reinterpretación de la letra, se encargan de traer este clásico al presente, colando referencias actuales y guiños que conectan con otra generación, pero sin tocar lo intocable: ese sonido que se reconoce desde el primer acorde.

Falete le pone la emoción (de la que aprieta), Tomasito ese pellizco solo suyo y el Coro Azahar de Cantillana amarra la base para que todo tenga sentido. En ese cruce, cada uno trae lo suyo: desde lo más puro hasta lo más contemporáneo, distintas formas de entender el arte que no suena a estudio, sino a palmas, a risas que se contagian y a ese momento en el que alguien se arranca… y ya no hay quien lo pare.

La idea es reunir en un mismo espacio a artistas que, desde lugares distintos, comparten una forma muy reconocible de expresar la cultura andaluza. Todos parten de sus raíces, desde el orgullo y el acento, para llevar esos códigos al presente y conectarlos con nuevas formas de expresión. Laura Pérez. — Senior Marketing Manager de Cruzcampo.

También hay guiños que suman capas: Falete aparece con un traje original de Lola Flores, icono eterno y protagonista de campañas como la mítica “Con Mucho Acento”, mientras Califato 3/4 apuesta por una estética propia que refuerza esa mezcla de códigos. Lo de siempre y lo de ahora, compartiendo mesa sin complejos.

Todo sucede en El Tinglao' de Cruzcampo, convertido en una caseta donde no cabe un alfiler y donde el público no mira: se mete dentro. Porque esto no fue solo un concierto, sino lo que pasa cuando la Feria se pone seria.

La grabación tuvo lugar en este espacio durante su apertura al público, colgando el cartel de completo en todos los pases y con acceso gratuito hasta completar aforo.

La ciudad se prepara para la Feria

Lona de Cruzcampo en Plaza de Cuba. / Cedida.

Ya es Martes de Feria y Sevilla está de lleno en su semana grande. La 'noche del pescaíto' ya ha pasado y el Real funciona a pleno rendimiento: casetas abiertas, trajes de flamenca, caballos y ganas de pasarlo bien. En la ciudad, ese ambiente también se deja notar. La lona de gran formato instalada por Cruzcampo en Plaza de Cuba, de más de 800 metros cuadrados y ubicada en el edificio que alberga su icónico luminoso desde hace más de medio siglo, refuerza esa presencia con el mensaje “Te quiero de Pascual Márquez a Espartero”, conectando dos de las calles más reconocibles del camino hacia el Real.

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Se prevé que durante la semana se supere el millón de litros de cerveza servidos, lo que suponen más de 3,7 millones de cañas, con picos en los días de mayor afluencia. Un dato que refleja la dimensión de una celebración que, año tras año, confirma su peso como uno de los momentos clave para Sevilla, y que, Cruzcampo, lleva décadas acompañando a la ciudad en su cita más esperada.