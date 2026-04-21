Ojo si vas a la Feria de Sevilla: estos son los consejos de la Policía para evitar robos en el Real

La Policía Nacional ha lanzado una serie de consejos para prevenir hurtos e incidentes durante la Feria de Abril de Sevilla, una cita que cada año reúne a miles de personas en el Real. El objetivo es que sevillanos y visitantes puedan disfrutar de la fiesta con normalidad, extremando la precaución en un entorno de grandes aglomeraciones.

Con la llegada de una de las semanas más multitudinarias del calendario festivo de la ciudad, los agentes recuerdan que la prevención es clave para evitar robos y situaciones que puedan enturbiar la jornada. En este sentido, insisten especialmente en vigilar los objetos personales, desconfiar de distracciones y avisar de inmediato ante cualquier incidente.

La Policía Nacional subraya además que, igual que ocurre en otros grandes eventos como la Semana Santa, durante la Feria de Abril también actúan grupos itinerantes especializados en delitos contra el patrimonio. Según recuerda, en las pasadas fiestas ya se activaron dispositivos específicos para prevenir este tipo de hechos, lo que permitió frustrar varios hurtos y detener a miembros de estas bandas.

Para reforzar la seguridad en la Feria de Abril de Sevilla, la Policía Nacional recomienda seguir estos consejos:

Evitar llevar mucho dinero en efectivo o, en la medida de lo posible, objetos de valor innecesarios. Si es imprescindible llevarlos, conviene repartirlos en distintos lugares de la ropa o complementos. Llevar el bolso o la mochila siempre por delante, pegados al cuerpo y bien cerrados, especialmente en zonas con gran afluencia de público. También se aconseja no dejar nunca las pertenencias desatendidas dentro de las casetas. No guardar la cartera o el móvil en los bolsillos traseros del pantalón. Lo más seguro es llevarlos en bolsillos interiores de la chaqueta o en los delanteros. Desconfiar de personas desconocidas que se acerquen demasiado, sobre todo si intentan distraer con preguntas, empujones o cualquier excusa que desvíe la atención. Tener presente que los carteristas suelen actuar en grupo, pasan desapercibidos y se mueven con rapidez, por lo que conviene mantener una actitud vigilante en todo momento. No dejar las llaves de casa dentro del vehículo, ya que pueden facilitar otros delitos si el coche es forzado o abierto. Permanecer atento a lo que ocurre alrededor y, ante cualquier incidente o situación sospechosa, comunicarlo de inmediato a la Policía Nacional o llamar al 091. Recordar que la Policía está presente para ayudar, con un dispositivo pensado para que la Feria de Sevilla pueda vivirse con la mayor seguridad posible.

Desde la Policía Nacional insisten en que seguir estas pautas sencillas puede marcar la diferencia durante una semana en la que la ciudad multiplica su población en el recinto ferial. La recomendación principal es disfrutar de la Feria de Abril, pero sin bajar la guardia.