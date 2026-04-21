Sevilla
La Policía Local salva la vida a una mujer en parada cardíaca en el entorno de la Feria de Sevilla
Los agentes tuvieron que intervenir en Triana durante la noche de Pescaíto para atender a una mujer de 48 años hasta que llegaron los servicios sanitarios y fue trasladada al hospital
Noche tranquila en el Real de la Feria de Abril esta pasada noche de Lunes de Pescaíto. El Ayuntamiento de Sevilla ha transmitido que todo "ha transcurrido con normalidad, y sin incidencias destacadas". Dentro del balance de seguridad, se ha destacado la presencia de la Policía Local tanto en la Feria como en el entorno. Por ejemplo, los agentes municipales tuvieron que actuar en Triana para salvar la vida a una mujer usando los nuevos desfibriladores instalados en los coches el servicio.
Fue en torno a las 23.11 horas cuando entró un aviso al servicio 112 de una mujer de 48 años que había sufrido una parada cardíaca. Un patrullero de la Policía Local llegó al lugar donde ya se encontraban dos sanitarios de paisano sin logar sacarla del paro cardíaco.
Los policías lograron reanimarla y unos cinco minutos después llegó la ambulancia. Una vez estabilizada, unos 15 minutos más tarde se trasladó al Hospital con la Policía Local escoltando a la ambulancia. Un segundo patrullero trasladó al marido. Finalmente, sobre las 00.00 horas se llegó al hospital, donde ha sido atendida.
El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha resaltado también la actuación de la Policía Local en algunos "amagos" de botellón en Los Remedios y algunas calles del Real. "Podemos hablar de botellón prácticamente cero", ha añadido.
Desde el Centro de Control se han gestionado desde en el día de ayer un total de 647 incidencias durante todo el día de este lunes desde las 7 de la mañana. Se realizaron 312 pruebas de alcoholemia, de las que cinco fueron positivas. Y se han identificado a 131 personas. También se practicaron seis detenciones, entre ellas, una por un apuñalamiento en la calle del Infierno.
- Morante de la Puebla cae herido en la Maestranza: pronóstico muy grave
- Las mejores imágenes del Lunes de Pescaíto: arranca la Feria de Sevilla
- Quién torea hoy en la Maestranza, domingo 19 de abril: horario, cartel y dónde ver la corrida de rejones por televisión
- Cupón de la ONCE: Resultado del sorteo de este lunes 20 de abril de 2026
- Aviso de la DGT para los conductores sevillanos: se enfrentan a multas de 200 euros si no respetan esta nueva señal en la carretera
- Quién torea hoy en la Maestranza, lunes 20 de abril: horario, cartel y dónde ver a Morante por televisión
- Largas colas en el registro del Ayuntamiento de Sevilla para obtener la documentación para la regularización de inmigrantes
- El bar de Sevilla que sobrevive al turismo masivo: nació como ultramarinos hace un siglo y es famoso por sus albóndigas y espinacas con garbanzos