La Policía Local salva la vida a una mujer en parada cardíaca en el entorno de la Feria de Sevilla

Noche tranquila en el Real de la Feria de Abril esta pasada noche de Lunes de Pescaíto. El Ayuntamiento de Sevilla ha transmitido que todo "ha transcurrido con normalidad, y sin incidencias destacadas". Dentro del balance de seguridad, se ha destacado la presencia de la Policía Local tanto en la Feria como en el entorno. Por ejemplo, los agentes municipales tuvieron que actuar en Triana para salvar la vida a una mujer usando los nuevos desfibriladores instalados en los coches el servicio.

Fue en torno a las 23.11 horas cuando entró un aviso al servicio 112 de una mujer de 48 años que había sufrido una parada cardíaca. Un patrullero de la Policía Local llegó al lugar donde ya se encontraban dos sanitarios de paisano sin logar sacarla del paro cardíaco.

Los policías lograron reanimarla y unos cinco minutos después llegó la ambulancia. Una vez estabilizada, unos 15 minutos más tarde se trasladó al Hospital con la Policía Local escoltando a la ambulancia. Un segundo patrullero trasladó al marido. Finalmente, sobre las 00.00 horas se llegó al hospital, donde ha sido atendida.

El delegado de Fiestas Mayores, Manuel Alés, ha resaltado también la actuación de la Policía Local en algunos "amagos" de botellón en Los Remedios y algunas calles del Real. "Podemos hablar de botellón prácticamente cero", ha añadido.

Desde el Centro de Control se han gestionado desde en el día de ayer un total de 647 incidencias durante todo el día de este lunes desde las 7 de la mañana. Se realizaron 312 pruebas de alcoholemia, de las que cinco fueron positivas. Y se han identificado a 131 personas. También se practicaron seis detenciones, entre ellas, una por un apuñalamiento en la calle del Infierno.