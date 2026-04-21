El Puente de San Telmo se adapta a la Feria de Sevilla mientras siguen las obras: solo una acera para peatones y tres carriles para coches

Una de las principales vías de acceso al entorno de la Feria, al distrito Los Remedios, seguirá en obras y no se adoptarán medidas especiales que faciliten el tráfico de vehículos y el paso de peatones. De cara a la Semana Santa se optó por la ampliación de la zona peatonal mediante la ocupación de uno de los carriles de circulación de vehículos y la reducción del tráfico rodado a un carril por sentido, pero en esta ocasión el Puente de San Telmo quedará en la configuración actual. Según confirman fuentes municipales a este periódico, desde el Ayuntamiento no se tomará ninguna nueva decisión que implique una mejora del paso. Ya de por sí no habrá toldos.

En la rueda de prensa ofrecida este lunes por el portavoz del Gobierno municipal, Juan Bueno, tras la Junta de Gobierno Local, este aseguraba que estaba siendo estudiado por la delegación de Movilidad para decidir "cómo se tiene que afrontar el asunto" tras haber quedado la mitad del puente "inutilizado". Sin embargo, no se hará como en Semana Santa y se le dará prioridad a los trabajos de instalación de los toldos por parte de Heliopol, que ya han sufrido algún parón por las intensas lluvias de inicios de año o la Navidad, aunque desde Heliopol se asegura que va todo en plazo.

Peatones caminando por el puente de San Telmo en el Viernes de Dolores. / MARINA CASANOVA

La situación del Puente de San Telmo, por tanto, quedará en un lado de acera totalmente cortado, tanto para peatones como para bicicletas (la acera de la izquierda en dirección de Puerta de Jerez a Plaza de Cuba), y el otro habilitado para los viandantes con un margen estrecho de paso en caso de gran afluencia de público, algo que ya ocurre diariamente.

En cuanto a los carriles, uno se encuentra abierto para cruzar desde el Paseo de Colón hasta la avenida República Argentina y dos permiten hacer el camino contrario, para salir de Los Remedios. En Semana Santa, además, se aplicó la reducción del tráfico rodado a un carril por sentido en el puente inhabilitando el giro a la izquierda desde el puente hacia el Paseo de Colón, siendo obligatorio el giro a la derecha en dirección al Paseo de las Delicias.

Los toldos no estarán hasta después de mayo

El motivo de las obras en el Puente de San Telmo es la instalación de los toldos. Aunque no existe una fecha con certeza para su finalización, debido a los retrasos que ha habido, el alcalde aseguró que seguramente estarían listos "a partir de mayo". Hasta entonces, no se podrá usar el carril bici, por ejemplo, que ha sido una de las cuestiones más criticadas, especialmente los usuarios o de la asociación A Contramano. Esta medida es "provisional" y cuando estén los toldos no será un problema: "El toldo lo soporta una estructura fija en la barandilla y no afecta al carril bici".

Los trabajos se adjudicaron en junio de 2025 y en agosto se formalizó el contrato con Heliopol, que precisamente se está encargando del montaje de las casetas y la portada de la Feria, y Azul Construcción Repair S.A. El plazo de ejecución del proyecto de instalación de elementos de sombra/protección climática era de cuatro meses, incluyendo desde la demolición y limpieza del terreno hasta la pavimentación, instalación de alumbrado, señalización, y la colocación de los toldos. Es decir, para haber finalizado todo a finales de 2025.

La Navidad y las lluvias han ralentizado el montaje de los toldos

En todo el proceso de montaje, un primer factor que obligó a detener las obras fue el periodo navideño. La Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo aprobó a mediados de diciembre la paralización de las obras para instalar los toldos en el Puente de San Telmo. Este retraso temporal se tomó por una cuestión de "seguridad". "Por el Plan de Movilidad para estas fiestas no se cree oportuno cortar el tráfico en uno de los carriles durante Navidad", confirmaron fuentes del Ayuntamiento a este periódico.

Por este motivo específico, la única parte del expediente que se paralizó fue la que afecta a la instalación en sí. Los trabajos de fabricación de los toldos que se iniciaron con anterioridad y siguieron en marcha de acuerdo con el contrato firmado con la adjudicataria, ya que esta fase no se vio afectada por nada.

Y más recientemente, a inicios de 2026, las fuertes lluvias de enero y febrero también imposibilitaron a los operarios mantener el ritmo de trabajo deseado y planificado. Las intensas rachas de viento y la cantidad de agua que cayó sobre Sevilla afectaron enormemente a varias actuaciones en marcha, desde las principales obras del centro que han avanzado a contrarreloj de cara a la Semana Santa hasta el montaje de la Feria.