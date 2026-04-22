La Aemet prevé un miércoles de Feria con cambios en Sevilla ante la aproximación de una DANA

El miércoles festivo de la Feria de Abril de Sevilla estará marcado por un arranque inestable y un progresivo giro hacia el buen tiempo conforme avance la jornada. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de precipitaciones alcanza el 80% durante la primera mitad del día, aunque desaparecerá por completo a partir del mediodía, dejando una tarde más apacible para los feriantes.

La jornada comenzará de madrugada (00:00–06:00) con cielos muy nubosos y una probabilidad de lluvia del 15%, acompañada de temperaturas suaves en torno a los 16 grados y viento flojo del sur. Entre las 06:00 y las 12:00 horas se concentra el tramo más inestable del día, con cielos nubosos y lluvias débiles, y una probabilidad de precipitación que sube hasta el 35%. A esa hora, los termómetros rondarán los 16 grados a primera hora y ascenderán rápidamente.

A partir del mediodía (12:00–18:00) se producirá un cambio claro de escenario. La lluvia desaparece por completo y se impondrán los cielos poco nubosos, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados a las 12:00 y hasta 26 grados por la tarde. El viento soplará del suroeste con intensidad moderada, en torno a los 15 km/h, favoreciendo una sensación más agradable en el Real.

Ya de cara a la noche (18:00–24:00), el ambiente seguirá estable, con predominio de nubes altas y temperaturas en descenso progresivo hasta los 17 grados a medianoche. La humedad relativa volverá a aumentar, situándose en torno al 60%, en un cierre de jornada tranquilo tras una mañana marcada por la incertidumbre meteorológica.

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En conjunto, AEMET dibuja un miércoles de Feria de contrastes: paraguas a primera hora y manga corta por la tarde, en un día que, pese al susto inicial, permitirá disfrutar con normalidad del ambiente festivo en su tramo principal.