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La Aemet prevé un miércoles de Feria con cambios en Sevilla ante la aproximación de una DANA

La Agencia Estatal de Meteorología prevé un 35% de probabilidad de lluvia hasta el mediodía, con mejora progresiva por la tarde.

Las mejores imágenes del martes de fería

Las mejores imágenes del martes de fería / Marina Casanova

Claudio Guarino

Claudio Guarino

Sevilla

El miércoles festivo de la Feria de Abril de Sevilla estará marcado por un arranque inestable y un progresivo giro hacia el buen tiempo conforme avance la jornada. Según la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), la probabilidad de precipitaciones alcanza el 80% durante la primera mitad del día, aunque desaparecerá por completo a partir del mediodía, dejando una tarde más apacible para los feriantes.

La jornada comenzará de madrugada (00:00–06:00) con cielos muy nubosos y una probabilidad de lluvia del 15%, acompañada de temperaturas suaves en torno a los 16 grados y viento flojo del sur. Entre las 06:00 y las 12:00 horas se concentra el tramo más inestable del día, con cielos nubosos y lluvias débiles, y una probabilidad de precipitación que sube hasta el 35%. A esa hora, los termómetros rondarán los 16 grados a primera hora y ascenderán rápidamente.

A partir del mediodía (12:00–18:00) se producirá un cambio claro de escenario. La lluvia desaparece por completo y se impondrán los cielos poco nubosos, con temperaturas que alcanzarán los 25 grados a las 12:00 y hasta 26 grados por la tarde. El viento soplará del suroeste con intensidad moderada, en torno a los 15 km/h, favoreciendo una sensación más agradable en el Real.

Ya de cara a la noche (18:00–24:00), el ambiente seguirá estable, con predominio de nubes altas y temperaturas en descenso progresivo hasta los 17 grados a medianoche. La humedad relativa volverá a aumentar, situándose en torno al 60%, en un cierre de jornada tranquilo tras una mañana marcada por la incertidumbre meteorológica.

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Durante la madrugada del viernes, esa inestabilidad irá claramente a más. Las primeras zonas más afectadas serían Extremadura, el oeste de Castilla-La Mancha y Castilla y León, donde podrían registrarse tormentas intensas desde primeras horas. Ya a lo largo de la mañana, el episodio se extendería también a Andalucía, al resto de Castilla-La Mancha, Madrid y otras áreas del este castellanoleonés.

En conjunto, AEMET dibuja un miércoles de Feria de contrastes: paraguas a primera hora y manga corta por la tarde, en un día que, pese al susto inicial, permitirá disfrutar con normalidad del ambiente festivo en su tramo principal.

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