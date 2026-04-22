"Alarmante" incremento de cortes en los pies en la Feria de Sevilla: el Ayuntamiento pide no sacar cristal fuera de las casetas

La Feria de Sevilla transcurre sin grandes incidencias y con "total normalidad", según ha explicado este miércoles el Ayuntamiento en su balance diario sobre cómo ha sido la vida en el Real en el día anterior. Un Martes de Feria marcado por la alergia, el tiempo, la gran afluencia de público, y algo que ha llamado "especialmente la atención": cortes en los pies por la presencia de cristal en la calzada.

Los diferentes servicios de seguridad y sanitarios desplegados en la Feria de Abril, presentes en la reunión del CECOP cada mañana (061, Cruz Roja, Policía, Protección Civil, etc), han destacado un "alarmante incremento de asistencias por cortes en los pies".

Por ello, se ha pedido a caseteros y usuarios "que extremen la precaución y no saquen elementos de cristal de las casetas". Así lo han trasladado desde la caseta del Ayuntamiento tanto Manuel Alés como Ignacio Flores y Álvaro Pimentel, delegados de Fiestas Mayores, Seguridad y Movilidad respectivamente.

"Es importante que no saquemos vidrio de las casetas. Está prohibido. Hemos tenido muchas incidencias y tenemos que evitarlo", recuerdan desde Protección Civil. La recomendación es, en casos de aglomeraciones donde se ve dónde se pisa, no pegarse a los bordillos de las aceras o de los árboles.

Dos incendios y un robo en el Martes de Feria

En materia de seguridad, se gestionaron este pasado martes un total de 367 incidencias durante todo el día, desde las 7 de la mañana. Se realizaron 159 pruebas de alcoholemia, de las que dos fueron positivas. Una "jornada tranquila" en la que hubo cinco detenciones, una de ellas por robo con violencia en el Puente de las Delicias y otra por atentado a la autoridad tras agredir a vigilantes de la Cruz Roja.

Los Bomberos inspeccionaron 483 casetas y atendieron dos incendios de poca gravedad dentro del Real, por una freidora y un poste. Fuera del Real, también se produjo un incendio a las 20.47 horas por una explosión de un registro eléctrico en la calle Abades, en el que un joven resultó herido de gravedad cuando el grupo con el que iba a la Feria quería guardar allí las llaves para no llevárselas al Real.

También se denunciaron cinco casetas por incumplimiento de horario, procediendo a la clausura de dos de ellas. Además, se intervinieron 70 ramos de flores, prendas falsificadas y almohadillas en la Plaza de Toros.

Por parte de Protección Civil se realizaron 957 intervenciones, "lo que supone agradecer la labor de los voluntarios que prestan un apoyo inestimable a los cuerpos de seguridad".