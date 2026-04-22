La DGT avisa a los conductores sevillanos que realicen esta maniobra tan común en la autovía: se enfrentan a multas de 200 euros

Los vehículos que circulan por las autovías y autopistas de la provincia de Sevilla con más de un carril en el mismo sentido tienen una norma clara que seguir: siempre que sea posible, hay que circular por el lado derecho para dejar los carriles centrales e izquierdos para los adelantamientos. Sin embargo, son numerosas las ocasiones en las que conductores se trasladan al izquierdo para adelantar y continúa así durante kilómetros a pesar de haber finalizado la maniobra. Una situación que entorpece la circulación y que está sancionada con 200 euros de multa.

La Dirección General de Tráfico (DGT) así lo asegura y se plasma en el Reglamento General de Circulación, que explica que los conductores deberán reintegrarse al carril de la derecha "tan pronto como sea posible y a modo gradual" una vez que haya finalizado el adelantamiento y sea seguro el cambio.

La normativa obliga a volver al carril derecho tras adelantar

"No cambie de carril más que cuando sea necesario para efectuar un adelantamiento y, una vez efectuado el mismo, vuelva gradualmente al carril derecho", señala la normativa al respecto.

Para realizar esta maniobra, los conductores deben tener en cuenta que deben realizarla con la mayor seguridad y precaución posible, sin provocar ningún momento que el resto de vehículos tengan que modificar la trayectoria o velocidad.

Intermitentes y precaución para cambiar de carril con seguridad

De igual modo, se establece que siempre deberán utilizar los intermitentes y las señales necesarias para avisar del cambio de carril para evitar posibles accidente y, una vez terminada la operación, volver a circular "siempre por el carril de la derecha".

Una actuación que está siendo vigilado por la DGT en las carreteras sevillanas y de todo el país, y para las que se han establecido sanciones de 200 euros en los casos en los que no se realice un uso adecuado de estos carriles.

Por qué esta práctica entorpece la circulación y aumenta el riesgo

La importancia de seguir esta normativa no solo se debe a que el mal uso del carril izquierdo puede entorpecer la circulación, sino que también obliga a otros conductores a adelantar por la derecha, un acto que también está sancionado y prohibido, además de incrementar el riesgo de accidentes.

Sin embargo, la normativa establece que existe una serie de circunstancias en las que sí se puede utilizar el carril izquierdo, como en los adelantamientos, que obligarán al conductor a volver a su carril una vez terminados, además de para facilitar la incorporación de vehículos por la derecha, para sortear un obstáculo o turismo parado en la carretera, o para tomar un desvío hacia la izquierda.

Los casos en los que sí se puede usar el carril izquierdo

En el resto de casos, el uso sin motivo del carril izquierdo está considerado una infracción grave que está castigada con multas económicas de 200 euros.

Lo mismo ocurre con la práctica de adelantar por el carril derecho, que también está sancionado con una multa económica de 200 euros que, además, puede ocasionar también la pérdida de 4 puntos del carnet.

Cuándo sí está permitido adelantar por la derecha

En este caso, los únicos supuestos en los que se puede adelantar por la derecha es cuando el vehículo que circule delante indique claramente que va a girar a la izquierda o a detenerse y haya que sobrepasarlo por la derecha, además de cuando se circule en una vía con varios carriles delimitados en el que cada uno se dirige a un destino diferente.

La DGT vigila todas estas conductas de forma activa tanto a través de sus patrullas situadas en el lugar de forma presencial como a través de las cámaras, helicópteros o medios automatizados. Todo ello busca controlar esta problemática y atajar esta situación que puede ocasionar graves accidentes en las carreteras de la provincia.