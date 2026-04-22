¿Cuánto cuesta comer en la Feria de Sevilla?: de los 14 euros por una jarra de rebujito a los 24 por un plato de jamón

La Feria de Abril es cada vez más cara. Es un hecho que se constata año tras año y que en este 2026 ha alcanzado cotas que pesan en el bolsillo. Hay casetas donde los precios de la jarra de rebujito sobrepasa los 15 euros -aunque la media habitual es entre 12 y 14- y un plato de jamón, uno de los manjares más habituales en las mesas del Real, supera los 20, incluso alcanza los 24. El visitante puede seguir sobreviviendo con 20 euros, pero debe alejarse de mariscos y carnes de alto precio y apostar por lo clásico y compartido. Las bebidas siguen siendo un refugio más asequible, pero si uno busca algo sólido que llevarse a la boca para llenar el estómago, las raciones ya están entre los 13 y 15 euros de media, con ligeras diferencias según el catering.

Con las cartas moviéndose en estos precios, los feriantes tienen que dosificar los gastos a lo largo de la semana. Una opción realista puede seguir siendo tomarse una cerveza o un refresco pagando entre dos y tres euros, un montadito por cuatro euros, una tortilla por 7,5 euros, e incluso un pimiento frito por la misma cantidad. Pero otros platos que no faltan en la Feria de Abril estos días, como los chocos o el solomillo, ya se sitúan en el entorno de los 15 euros de coste. Las gambas blancas, por ejemplo, superan con creces en muchos casos los 20 euros -aunque en las casetas más baratas se pueden encontrar por 19 euros-.

Tomando como base diferentes menús y listados de precios consultados por este periódico de los catering de diferentes casetas, hay platos que pueden alcanzar los 50 euros, en el caso de una chacina variada. Solomillo de ternera, brazuelo de cordero, arroces, langostinos, gambas, presa ibérica o jamón ibérico se sitúan desde los 20 hasta los 24 euros.

Los platos típicos, entre los 13 y los 15 euros

Una media aproximada de diferentes cartas da como resultado que comer "lo típico" en Feria ya difícilmente baja de los 12 o 15 euros por plato salvo en entrantes básicos o con los que te quedas con hambre. Por ejemplo, las raciones de pescaíto frito cuestan entre 13 y 15 euros, igual que las croquetas, las lagrimitas de pollo o los solomillos. En este último caso, hay algunos que sí superan los 20 euros, como el solomillo de ternera, o la presa ibérica que ronda ese precio.

Algo más baratas están las raciones de tortilla de patatas, pimiento frito o salmorejo, que oscilan entre los cinco y los nueve euros. En este grupo podemos ubicar el pisto con huevo, aliños, guisos, la tortilla de gambas o jamón, o las ensaladas.

Los montaditos y pinchos siguen siendo una de las opciones más socorridas. De lomo, de pollo, de jamón, de carne mechada, etc. Son muchas las variables y normalmente varían entre los tres y los cuatro euros, lo cual permite poder combinar incluso dos o tres o pedir varios en caso de hacer un pedido en grupo.

Y en cuanto a los revueltos, se mueven en una franja entre 12 y 15 euros, con una media aproximada de 13,6 euros. El revuelto de bacalao, que suele estar entre 12 y 15 euros, así que su media ronda los 13,5 euros. El revuelto campero también oscila entre 12 y 14 euros, con una media cercana a los 13 euros. El de habitas con jamón o variantes similares se va algo más arriba, normalmente entre 14 y 15 euros, así que su media estaría en torno a 14,5 euros. Luego hay revueltos más “especiales”, con ingredientes de mar o más vistosos, que son los que empujan el precio hacia arriba. Ahí entrarían los de salmón y langostinos, jamón y gambas, brotes y angulas o habitas con langostinos, que suelen situarse en el entorno de los 15 euros. En cambio, propuestas como chanquetes con huevos se quedan más cerca de los 13 euros.

Los postres, para los que no miran el bolsillo

En postres, la oferta suele ser menos habitual en las cartas, pero en general se están moviendo entre 10 y 14 euros, con una media aproximada de 12,5 euros. Lo más repetido son los pastelitos o surtidos de pastelería. Ahí los precios suelen estar entre 12 y 13 euros, así que la media se queda en torno a los 12,5 euros. Los piononos aparecen algo más arriba, entre 13 y 14 euros, con una media de unos 13,5 euros. Los miguelitos se sitúan en 13 euros, en la misma línea.

No obstante, según la caseta, siempre se pueden encontrar opciones de dulces en torno a 10 euros, mientras que las referencias más altas llegan a los 14 euros. Se puede decir, por tanto, que en estas cartas el postre típico ronda los 12 o 13 euros, con pocas opciones por debajo de 10 y con los dulces más "de bandeja" o de confitería moviéndose claramente en la parte alta de la horquilla.